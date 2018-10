Ông Cao Toàn Mỹ nói gì về việc bị thu hồi 2,5 tỉ đồng?

Theo ông Mỹ, CQĐT ra quyết định thu hồi mà không nêu được lý do thuyết phục và có căn cứ hay quyết định đình chỉ vụ án.

Chiều 1-10, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Cao Toàn Mỹ cho biết ông đã nhận được quyết định của CQĐT về việc thu hồi, tạm giữ 2,5 tỉ đồng của ông. Ngay sau khi nhận được quyết định này, ông đã gửi đơn khiếu nại đến Công an TP.HCM, VKSND TP.HCM để bày tỏ sự phản đối. Ông Cao Toàn Mỹ cũng cho biết ông đã ủy quyền cho ông Trần Huy Tuấn trả lời báo chí về các vấn đề liên quan đến ông trong vụ án này. Theo đó, ông Mỹ cho rằng 2,5 tỉ đồng mà Thùy Dung tự nguyện nộp và nhờ CQĐT trả lại trước một phần cho ông là tiền tang vật của vụ án do chính Thùy Dung thừa nhận đã hưởng lợi từ việc giúp Phương Nga chiếm đoạt số tiền 16,544 tỉ đồng của ông. Ông không đồng ý việc CQĐT ra quyết định thu hồi mà không nêu được lý do thuyết phục và có căn cứ hay quyết định đình chỉ vụ án. Theo quy định của luật tố tụng hình sự thì CQĐT không thể buộc bị can khắc phục hậu quả. Điều này có nghĩa là khắc phục hậu quả mang tính chất tự nguyện - là kết quả tất yếu của quá trình chuyển hóa nhận thức và ý thức được hành vi vi phạm pháp luật. Không ai cho rằng mình không có tội mà lại đi khắc phục hậu quả... Ông Cao Toàn Mỹ tại phiên tòa hồi tháng 6-2017. Trước đó, ngày 6-9, liên quan đến vụ án hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007 Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung bị cáo buộc chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của ông Mỹ, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ban hành quyết định thu hồi, tạm giữ 2,5 tỉ đồng từ ông Mỹ. Theo quyết định, căn cứ yêu cầu điều tra bổ sung của TAND TP.HCM, cần thu hồi số tiền theo quyết định xử lý vật chứng ngày 9-11-2015 và biên bản tạm giữa đồ vật, tài liệu ngày 11-1-2016 của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM. Sồ tiền này ông Mỹ nhận vào ngày 24-11-2015, nay CQĐT ra quyết định tạm giữ, chờ xử lý chung với vụ án. Quyết định này xuất phát từ quá trình điều tra vào năm 2015, Thùy Dung bước đầu thừa nhận đã chiếm đoạt 9,5 tỉ đồng (trong tổng số 16,5 tỉ đồng ) nên muốn được khắc phục hậu quả. Thùy Dung đề nghị dùng sổ tiết kiệm 2,5 tỉ đồng của mình đang bị tạm giữ để trả lại cho ông Mỹ, số tiền còn lại sẽ khắc phục sau. Được biết ngày 6-8 vừa qua, giữa ông Mỹ và Phương Nga đã có cuộc đối chất tại CQĐT để làm rõ các vấn đề liên quan đến lời khai mâu thuẫn giữa hai người.

Theo P.V (PLO)

