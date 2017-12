Ông Vũ 'nhôm' tiến lên Sơn Trà như thế nào?

(Dân Việt) Song song với KĐT Đa Phước, Công ty CP Xây dựng 79 của ông Vũ "nhôm" cũng được ưu ái cấp dự án ở bán đảo Sơn Trà, để từ đây "xẻ thịt" dự án thành 33 sổ đỏ đem đi góp vốn làm ăn...

Xẻ thịt trên giấy, bất chấp sai phạm

Đó là dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa (bán đảo Sơn Trà) của Công ty CP Xây dựng 79 do ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "nhôm", SN 1975, ngụ tại Hải Châu. Đà Nẵng) làm Chủ tịch HĐQT. Được biết, dự án này chưa triển khai nhưng hiện nay đã được "xẻ" thành 33 sổ đỏ nhằm mục đích bán, cầm cố, góp vốn...

Theo tài liệu của Dân Việt, dự án có tổng diện tích 95,58 ha (955.886 m2), trong đó: giao đất có thu tiền sử dụng đất là 154.968m2, thuê đất 160.000m2 và diện tích đất tôn tạo cảnh quan không thu tiền là 640.198m2 với tổng vốn đấu tư gần 2,7 nghìn tỷ. Quy mô dự án 228 biệt thự.

Một dự án bỏ hoang ở Sơn Trà

Điều đáng nói, năm 2007, TP.Đà Nẵng đã "ưu ái" công ty của ông Vũ "nhôm", giao đất trực tiếp mà không đấu thầu. Cụ thể, UBND thành phố trực tiếp có chủ trương tại công văn số 6712/UBND-QLĐTh ngày 26.10.2007 về việc chọn địa điểm mở rộng Khu du lịch sinh thái ven biển và biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa.

Theo đó, thành phố đồng ý chủ trương giao đất trực tiếp cho Công ty Cổ phần Xây dựng 79 với diện tích 70 ha mà không có dự án đầu tư, không thông qua đấu thầu dự án sử dụng đất hoặc đấu giá đất theo quy định tại Điều 58 của Luật Đất đai năm 2003.

Ngày 11.8.2014, UBND thành phố có công văn số 7097/UBND-QLĐTh chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án Khu dịch vụ du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa của Công ty Cổ phần Xây dựng 79.

Mặc dù chưa được phê duyệt báo cáo tác động mội trường theo quy định, tuy nhiên, từ chủ trương giao đất của UBND thành phố, tới năm 2015, Dự án này đã được UBND thành phố ban hành Quyết định số 7318/QĐ-UBND ngày 6.10.2015 về việc giao đất, cho thuê đất với tổng diện tích: 955.886m2; trong đó: giao đất có thu tiền sử dụng đất là 154.968m2, thuê đất 160.000m2 và diện tích đất tôn tạo cảnh quan không thu tiền là 640.198m2.

Có được "bảo bối" này, nhà đầu tư tiếp tục lập các thủ tục và hoàn tất các nghĩa vụ tài chính đối với khu đất 154.968m2 để được cấp 33 "sổ đỏ". Đối với diện tích đất thuê, hiện Công ty 79 chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính kể từ 2007 đến nay.

Được biết, dự án KDL sinh thái ven biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa từng bị Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm, làm thất thu ngân sách hơn 22,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty 79 vẫn không trực tiếp khắc phục sai phạm bằng cách nộp tiền mà chỉ thông qua Ngân hàng Sacombank - CN Đà Nẵng để bảo lãnh khắc phục(?).

Tài sản "kim cương"

Như Dân Việt thời gian qua có nhiều bài viết phản ánh, "xí phần" đầu tư trên bán đảo Sơn Trà không bao giờ là chuyện dễ đối với các nhà đầu tư, bởi ở đây có yếu tố liên quan đến môi trường sinh thái khi bán đảo Sơn Trà là nơi sinh sống của nhiều cá thể vọoc chà vá chân nâu. Đặc biệt, bán đảo Sơn Trà còn là khu vực phòng thủ, liên quan đến an ninh quốc phòng. Vì vậy, nhiều nhà đầu tư cho rằng, dự án ở đây phải gọi là "dự án kim cương".

Theo tài liệu của chúng tôi, kết luận của cơ quan chức năng về dự án KDL Ghềnh Bàn - Bãi Đa là ảnh hưởng đến công trình quốc phòng đã xây dựng và đất có tầm quan trọng cao trong thế trận phòng thủ bảo vệ Tổ quốc theo Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 9/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Không dễ để có dự án ở Sơn Trà, nhưng nhiều nhà đầu tư khi có được lại làm nửa vời, sang nhượng kiếm lợi

Được biết, các Sở KH&ĐT, Xây dựng thành phố Đà Nẵng đã kiến nghị đề xuất thu hồi 93 ha đất do độ cao trên 100m, do ảnh hưởng yếu tố quốc phòng, diện tích còn lại là 2,34 ha, tương đương với quy hoạch 8 biệt thự. Ngoài ra, Sở KH&ĐT cũng đề nghị UBND thành phố thu hồi lại toàn bộ dự án và hoàn trả lại 62,3 tỷ đồng nhà đầu tư đã nộp do chuyển quyền sử dụng đất hoặc chuyển đến vị trí khác khỏi khu vực bán đảo Sơn Trà. Hiện UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Bộ TN và MT đề xuất thu hồi dự án.

Theo nguồn tin của chúng tôi, hiện các Sở, ngành liên quan đang làm thủ tục để thu hồi dự án.