Phạt 15 triệu đồng nam hành khách đánh nữ tiếp viên trên máy bay

(Dân Việt) Cảng vụ hàng không miền Bắc vừa ra quyết định xử phạt một nam hành khách 15 triệu đồng đối với hành vi đánh vào đầu nữ tiếp viên trên máy bay trong quá trình sắp xếp hành lý.

Ảnh minh họa. (Ảnh: IT)

Sự việc xảy ra trên chuyến bay BL529 đang trong quá trình nhận khách, chuẩn bị thực hiện chuyến bay từ Vinh đi TP.HCM ngày 17.7.

Theo đó, trong quá trình tiếp nhận hành khách lên tàu, nam hành khách B.D.H (sinh năm 1982, Hà Tĩnh), ngồi ghế 16A đã yêu cầu tiếp viên để 3 kiện hành lý xách tay của vị khách này lên khoang hành lý phía trên, tỏ thái độ không hài lòng do khu vực hành lý vị trí 16A, 16B, 16C đã kín chỗ. Những hành khách lên trước đã để hành lý vào kín khoang.

Mặc dù, nữ tiếp viên chuyến bay BL529 đã hỗ trợ để 2 kiện hành lý lên khoang nhưng người đàn ông này vẫn tiếp tục tỏ thái độ gây hấn và dùng tay đánh vào đầu nữ tiếp viên.

Sự việc sau đó đã được tiếp viên trưởng lập biên bản với sự chứng kiến của hành khách xung quanh, đồng thời đại diện cơ quan an ninh và Cảng vụ sân bay Vinh cũng có mặt để xử lý đối với nam hành khách.

Xét theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 24 của Nghị định số 147/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã ra quyết định xử phạt nam hành khách B.D.H mức phạt tiền 15 triệu đồng.

Đại diện Jetstar Pacific cho biết, theo quy định hàng không, mỗi hành khách chỉ được mang tối đa 7kg hành lý xách tay (56cm x 23cm x 36cm), bao gồm một kiện chính và túi nhỏ. Quy định về trọng lượng và kích thước nhằm bảo đảm an toàn bay và vừa với kích cỡ khoang hành lý.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp xảy ra, có tình trạng một số khu vực kín chỗ do những hành khách lên trước để hành lý vào. Trong trường hợp này, hành khách tự chủ động tìm kiếm khu vực gần nhất còn chỗ để cất hành lý, hoặc tiếp viên sẽ hỗ trợ thu xếp các vị trí khác nhằm bảo đảm tất cả hành lý đều được đưa vào vị trí an toàn trước khi máy bay cất cánh. Hành khách nên tuân thủ hướng dẫn của phi hành đoàn, tránh các phát sinh không đáng có làm ảnh hưởng đến an toàn bay và thời gian cất cánh của chuyến bay.