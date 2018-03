Phạt hành chính thượng úy lái xe biển giả trong vụ tai nạn chết người

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông lỗi thuộc về nạn nhân nên không khởi tố vụ án, chỉ phạt hành chính người điều khiển xe ô tô là thượng uý Phạm Cao Hoàng.

Sáng 8.3, Thượng tá Phạm Tài, Phó trưởng Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này đã có kết luận điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe đạp khiến 1 người tử vong.

Nơi xảy ra vụ tai nạn

Theo đó, sau quá trình điều tra, Công an huyện Can Lộc xác định người điều khiển ô tô trong vụ tai nạn là thượng úy Hoàng vi phạm 3 lỗi hành chính trong lĩnh vực giao thông gồm: điều khiển xe ô tô không có giấy phép đăng ký; sử dụng biển số giả khi lưu hành trên đường; điều khiển xe ô tô hết hạn kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường giao thông cơ giới đường bộ.

"Như vậy, thượng úy Hoàng có thể bị xử phạt 2/3 khung về 3 lỗi trên với số tiền khoảng 7,5 triệu đồng. Cơ quan điều tra chỉ xác định lỗi vi phạm còn việc ra quyết định xử phạt là do Đội Cảnh sát giao thông huyện"- thượng tá Tài nói.

Trước đó, ngày 16.2 (tức mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018), ông Nguyễn Sỹ Ngụ (74 tuổi, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe đạp đi từ đường làng ra quốc lộ 15A thuộc địa phận xã Phú Lộc, huyện Can Lộc. Ông Ngụ đã điều khiển xe đạp đi ngược chiều, sai làn đường nên đã xảy ra va chạm với xe ô tô do thượng úy Phạm Cao Hoàng, cán bộ Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (PX14, Công an tỉnh Hà Tĩnh) đang lưu thông theo hướng ngược lại, dẫn đến tử vong.

"Vì thế, công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông thuộc về nạn nhân nên không khởi tố vụ án"- thượng tá Tài nói.

Còn thượng úy Hoàng, trong lúc khi điều khiển xe ô tô mang biển số giả 38A-003.85 tham gia lưu thông trên quốc lộ 15A, khi đến đoạn đường có biển báo giao nhau với đường không ưu tiên phát hiện ông Ngụ đi xe đạp phía trước nhưng không giảm tốc độ tối đa cho phép hoặc không dừng lại tránh vật cản nên xảy ra tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ vụ việc.

