Phí tham quan Yên Tử được sử dụng hợp lý sẽ hợp lòng dân

(Dân Việt) "Nếu sử dụng nguồn kinh phí tham quan hợp lý chắc chăn sẽ hợp lòng dân. Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh đề nghị báo chí và người dân cùng tham gia giám sát việc thu, chi kinh phí thu được từ nguồn thu phí tham quan di tích Yên Tử", ông Vũ Văn Hợp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh nói trong buổi giáo ban báo chí thường kỳ chiều nay (28.2).

Thu phí tham quan Yên Tử: Chưa yên!

Tính từ ngày 1.1.2018 đến nay, TP.Uông Bí đã bán tổng cộng 243.644 vé cho khách tham quan, tương đương số tiền 10,522 tỷ đồng. Đây cũng là mùa lễ hội đầu tiên Quảng Ninh tiến hành thu phí trở lại sau 10 năm miễn phí tham quan Yên Tử. Có không ít lời ca thán của du khách về việc thu phí ở nơi được xem là kinh đô Phật giáo Việt Nam này.

Dù đã áp dụng thu phí tham quan nhưng lượng người đến Yên Tử trong những ngày đầu khai hội vẫn rất đông. Ảnh: Nguyễn Quý.

Trước đó, ngày 13.12.2017, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết về quy định thu phí, lệ phí, trong đó có việc thu phí tham quan danh lam thắng cảnh Khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử, TP.Uông Bí. Theo nghị quyết này, từ ngày 1.1.2018, tỉnh sẽ thu phí tham quan danh thắng Yên Tử với 40.000 đồng/lượt/người lớn và 20.000 đồng/lượt/trẻ em. Việc miễn, giảm phí được áp dụng cho một số trường hợp theo chính sách của nhà nước.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt tại Yên Tử trong những ngày đầu khai hội, mặc dù lượng người đông nhưng ít xảy ra ùn tắc. Số người tập trung đông nhất là tại vị trí bán vé và cửa soát vé vào khu di tích. Trong số đó, không ít người tỏ ra ngạc nhiên, bất bình trước việc phải bỏ tiền mua vé tham quan Yên Tử.

Chị Nguyễn Thị Xuyến (xã Liên Vị, TX.Quảng Yên, Quảng Ninh) bày tỏ: “Hầu như năm nào vợ chồng tôi cũng đến Yên Tử vào dịp xuân, chưa năm nào phải mua phí tham quan nên thực sự bất ngờ. Số tiền thực ra không nhiều, nhưng với số lượng hàng triệu khách lại là rất lớn, liệu có quản lý chặt chẽ được không? Di tích có được trùng tu từ nguồn này không hay lại phải dùng ngân sách?”.

Khách xếp hàng qua cửa soát vé khu vực đi bộ (Ảnh: Nguyễn Quý).

Theo chị Xuyến, việc phải bỏ ra số tiền 40.000 đồng để mua phí tham quan Yên Tử là “nhỏ” nhưng đối với bà Lê Thị Thanh (xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, Hải Dương), thì: “Ta đi chùa để cầu an cầu phúc đầu năm cho bản thân và gia đình, dùng dịch vụ nào trả tiền dịch vụ ấy, sao lại còn phải thu phí tham quan? Đừng thương mại hóa quá nhiều làm mất đi sự tôn nghiêm nơi đất Phật!”.

“Em làm du lịch, mọi năm đưa được không biết bao nhiêu đoàn về đây nhưng năm nay thì khác. Họ không vì tiếc 40.000 đồng đâu, nhưng là vì họ thấy vô lý khi đi bái Phật lại mất phí. Có khách còn nói với em ngày trước vì đâu mà Vua về đây tu ẩn, giờ thì kinh doanh trên từng bước chân của kẻ tu hành. Nghe cũng buồn lắm anh ạ!",một hướng dẫn đoàn khách du lịch Nghệ An (xin giấu tên) chia sẻ.

Tiền công đức: Khó quản lý?

Trong một diễn biến khác, tại diễn đàn trên mạng xã hội của nhóm người Uông Bí, việc thu phí tham quan Yên Tử là đề tài “nóng bỏng” nhất mấy ngày qua.

Khó kiểm soát tiền công đức tại Khu di tích Yên Tử (Ảnh minh họa).

Bạn Bùi Thanh Thảo nêu ý kiến: "Năm 2007, để kêu gọi các mạnh thường quân góp tiền làm chùa Đồng và tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Ban tôn tạo Yên Tử và giao tiền công đức tại Yên Tử cho Ban Trị sự quản lý nhằm phục vụ cho 2 công trình trên. Việc xây dựng chùa Đồng và làm tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông đã hoàn thành từ lâu, nhưng đến nay Ban này vẫn nắm giữ, quản lý tiền công đức.

Tiền công đức thì chính quyền khó giám sát, rồi tiền đấy họ cũng không chịu bỏ ra tái đầu tư nên Quảng Ninh và Uông Bí cực chẳng đã phải tiến hành thu phí tham quan Yên Tử. Ngành than khó khăn, Uông Bí mấy năm rồi bị hụt thu ngân sách, nếu không thu phí Yên Tử thì không biết lấy tiền đâu để quản lý, trùng tu chùa chiền. Nhưng theo tôi thu như trên là hơi đắt và nên giảm chút cho dân địa phương”.

Ý kiến trên đã nhận được nhiều sự đồng tình. Bạn Nguyễn Thùy Linh viết: “Yên Tử bao năm không thu phí rồi, nên giờ thu phí mọi người nói lên nói xuống. Sang các chùa khác ở nhiều nơi họ thu phí từ lâu rồi ấy!”.

Bạn Nguyễn Khánh nêu quan điểm: “Tốt nhất là tu tâm tu tại gia. Phật ở trong tâm mỗi con người chúng ta, không cứ phải đến chùa mới là tu. Mua sách kinh và thỉnh Phật về mà tu mà niệm. Đi chùa 80% là đi vãn cảnh, và người ta xây dựng để vãn cảnh thì thu phí là lẽ tất nhiên. Nếu đi lễ chùa mà mất phí gây ức chế thì không nên đi".

Nhà tu hành, Phật tử và khách du lịch bộ hành lên đỉnh thiêng Yên Tử (Ảnh: Đỗ Giang).

Trao đổi với PV Dân Việt về vấn đề quản lý tiền công đức, Thượng tọa Thích Thanh Quyết - Phó chủ tịch Hội đồng Trị Sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, Trụ trì Khu di tích Yên Tử - cho biết: “Hiện nay, tiền công đức vào Yên Tử vẫn do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh quản lý. Các chùa trên cả nước trực thuộc Giáo hội quản lý, giám sát tiền công đức như thế nào thì ở Yên Tử chúng tôi quản lý như thế. Riêng Yên Tử từ xưa đến nay chính quyền vẫn cùng với Ban trị sự kiểm tra cụ thể. Tiền công đức hàng năm được dùng vào việc xây dựng, trùng tu chùa chiền, nuôi tăng ni, tiếp khách...”.

Trong cuộc họp báo thường kỳ, ông Vũ Văn Hợp - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng: Việc thu phí tại Yên Tử đã được tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ trước năm 2008 và đã dừng thu phí 10 năm. Trong 10 năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã cùng các doanh nghiệp, người dân đầu tư rất nhiều kinh phí để xây dựng, trùng tu, cải tạo các công trình trong khu di tích để có được một Yên Tử như ngày hôm nay. Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ninh cũng phải sử dụng một lượng ngân sách lớn để chi thường xuyên cho các hoạt động như: an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong các dịp lễ hội và trong cả năm để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách khi đến thăm quan Yên Tử và tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân kinh doanh tại đây.

"Nếu sử dụng nguồn kinh phí tham quan hợp lý chắc chăn sẽ hợp lòng dân. Vì vậy, tỉnh Quảng Ninh đề nghị báo chí và người dân cùng tham gia giám sát việc thu, chi kinh phí từ nguồn thu phí tham quan di tích Yên Tử. Tỉnh Quảng Ninh cam kết quản lý chặt chẽ cũng như kiên quyết sẽ xử lý những trường hợp sử dụng kinh phí không đúng", ông Vũ Văn Hợp nói.