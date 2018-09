Phó Bí thư bị tố đấm Trưởng CA: 'Đêm nào cũng khóc'

Ông Ngọc Anh cho rằng, ông biết mình đã sai, từ xưa tới nay ông chưa bao giờ nóng tính như thế cả.

Liên quan đến thông tin Phó Bí thư bị tố đấm Trưởng Công an xã ngay tại trụ sở, ngày 28/9, trao đổi với báo Đất Việt, ông Hoàng Đình Tâm, Trưởng Công an xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho biết, ông đã làm đơn gửi lãnh đạo huyện, xã về sự việc và đang chờ giải quyết.

Ông Tâm kể, ngày 20/9, anh Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, là người cho thuê máy gặt trú tại xã Nghĩa Bình) đánh 3 người đàn ông ngoại tỉnh đang cho thuê máy gặt lúa. Sau đó, Công an huyện Tân Kỳ triệu tập Tuấn để điều tra làm rõ.

Trong lúc làm việc với Công an xã, Tuấn điện thoại cho dượng là ông Lê Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình đến. Khi đến trụ sở, thấy ông Tâm lập biên bản về hành vi của anh Tuấn theo yêu cầu của cấp trên nhưng ông Ngọc Anh đập bàn, cản trở.

Trụ sở xã Nghĩa Bình, nơi xảy ra sự việc Phó Bí thư xã bị tố đấm Trưởng Công an xã. Ảnh: NLĐ

"Lúc đó tôi có nói với ông Ngọc Anh rằng công an đang thi hành nghiệp vụ, nếu anh Tuấn ra về thì phải để lại biên bản, còn không để lại thì anh ấy phải chịu trách nhiệm. Sau khi tôi nói vậy, ông Ngọc Anh đứng dậy nói đây không phải phòng làm việc của công an.", ông Tâm nói.

Về thông tin ông Ngọc Anh cho rằng, chỉ xô ông Tâm ngã chứ không đấm, vị Trưởng Công an xã Nghĩa Bình cho rằng, thời điểm sự việc xảy ra có nhiều người chứng kiến ông Ngọc Anh đấm ông vào ngực.

"Vì ông Ngọc Anh là Phó Bí thư nên anh em chứng kiến không khiêng ông ấy đi chứ không có anh em cũng đủ sức. Lúc ông Ngọc Anh đấm tôi vào ngực, tôi cũng bị đau nhói lúc đó. Tôi mới nhận công tác ở đây nên trước giờ giữa tôi và ông Ngọc Anh chưa hề có mâu thuẫn hay xích mích gì", Trưởng Công an xã Nghĩa Bình cho biết thêm.

Cũng theo vị Trưởng Công an xã này, ngày 24/9, ông Ngọc Anh có đến nhà ông nhận lỗi và xin lỗi nhưng ông không đồng ý.

"Tôi có nói với ông Ngọc Anh là chuyện đã xảy ra rồi nên giờ ông ấy phải thành khẩn khai báo nhận khuyết điểm trước tổ chức, còn xử lý thế nào là do cơ quan có thẩm quyền quyết định. Sự việc đã được ghi âm, có bằng chứng hết rồi. Tôi rất buồn vì lãnh đạo xã hành xử như thế", ông Tâm chia sẻ.

Trong khi đó, giải thích về việc này trên báo Nghệ An, ông Ngọc Anh nói rằng, chỉ xô đẩy Trưởng Công an xã.

“Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi quay trở lại và xô ông ấy. Tôi nghĩ tôi không hề đấm” - Phó Bí thư xã nói, đồng thời phủ nhận việc định xé biên bản.

Trong khi đó, 4 công an viên có mặt ở trụ sở xã lúc đó thì 2 người khẳng định có thấy Phó Bí thư xã đấm Trưởng Công an, còn 2 người khác thì một người đang ở ngoài cổng bảo vệ và một người đang ngồi trong phòng nên không rõ.

“Tôi rất ân hận” - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình chia sẻ. “Từ hôm đó đến nay, đêm nào tôi cũng khóc. Tôi biết mình đã sai. Từ xưa tới nay tôi chưa bao giờ nóng tính như thế cả. Không thể giải thích nổi vì sao lại làm vậy. Ngày hôm đó tôi xin nghỉ việc vì có công chuyện cá nhân, trước khi xảy ra vụ việc tôi có uống rượu”, ông Ngọc Anh cho biết thêm.

Nói về việc này, ngày 28/9, ông Trần Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Kỳ đang kiểm tra, làm rõ việc này.