Phó Bí thư bị tố đấm trưởng CA: 'Khóc vì... tập thể'

Ông Ngọc Anh cho rằng, sau khi sự việc xảy ra, đêm nào ông cũng khóc là vì tập thể, vì cá nhân ông mà để ảnh hưởng đến nhiều người.

Xung quanh những xôn xao vụ Phó Bí thư bị tố đấm Trưởng Công an xã, ngày 1/10, trao đổi với báo Đất Việt, ông Lê Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình (huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) cho biết, ông đã xin lỗi ông Hoàng Đình Tâm, Trưởng Công an xã Nghĩa Bình 2 lần. "Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có xích mích hay gây gổ với ai bao giờ nên vụ xô xát với anh Tâm là việc xảy ra không mong muốn. Từ hôm đó đến nay, tôi đã xin lỗi anh Tâm 2 lần, tính tôi thế rồi, xong xuôi là cứ bình thường. Sự việc xảy ra cũng là do tôi uống nhiều quá nên không kiểm soát được hành động của mình", ông Ngọc Anh nói. Ông Tâm nói bị Phó Bí thư đấm vào ngực. Ảnh: NĐT Theo ông Ngọc Anh, giữa ông và ông Tâm đã biết nhau rất nhiều từ trước và đã từng giao lưu với nhau. Nói về thông tin đêm nào ông Ngọc Anh cũng khóc sau khi đấm ông Tâm, vị Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình cho rằng: "Tôi khóc vì tập thể, chỉ vì cá nhân mình mà để ảnh hưởng đến nhiều người. Tuy nhiên, tôi đã dừng khóc ngay từ ngày đó. Cũng sau sự việc này mà vợ chồng tôi đã tình cảm hơn trước đó". Trong khi đó, nói về việc này, cùng ngày, ông Tâm cho rằng, sau khi biết tin ông bị Phó Bí thư đánh, vợ và anh em họ hàng nhà ông rất bức xúc và muốn kéo nhau lên trụ sở đòi lại công bằng cho ông. "Trước đó tôi thấy tủi thân nên đã khóc từ sáng đến trưa, còn hiện giờ nước mắt tôi đã ngừng rơi, thay vào đó là cảm giác bức xúc. Tôi bức xúc vì 1 người như ông Ngọc Anh lại có hành động như thế. Làm như vậy thì làm sao bảo vệ công lý, lo cho đời sống vật chất của nhân dân được", ông Tâm nói. Về thông tin ông Ngọc Anh cho biết, do trước khi đến trụ sở ông có uống rượu, vị Trưởng Công an xã Nghĩa Bình cho rằng, lãnh đạo xã mà uống rượu rồi đến cơ quan thì không giải quyết được công việc. "Tôi có băng ghi âm từ đầu đến cuối sự việc, tôi không ngờ những chuyện như này lại xảy ra ngay trong trụ sở xã. Nếu hôm đó tôi mà cũng không kiềm chế được hành động của mình có lẽ sự việc sẽ còn lớn hơn rất nhiều", Trưởng Công an xã Nghĩa Bình cho biết thêm. Như đã đưa tin, ngày 20/9, anh Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, là người cho thuê máy gặt trú tại xã Nghĩa Bình) đánh 3 người đàn ông ngoại tỉnh đang cho thuê máy gặt lúa. Sau đó, Công an huyện Tân Kỳ triệu tập Tuấn để điều tra làm rõ. Trong lúc làm việc với công an xã, Tuấn điện thoại cho dượng là ông Lê Ngọc Anh. Tại trụ sở ủy ban, ông Tâm giải thích việc lập biên bản là làm theo yêu cầu của cấp trên nhưng ông Ngọc Anh cản trở. Sau đó, hai bên xảy ra tranh cãi nhau.

Theo Thùy Dung (Đất Việt)

