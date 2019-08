Phó GĐ Công an Hà Nội được bổ nhiệm làm Cục trưởng của Bộ Công an

(Dân Việt) Theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, một Phó Giám đốc của Công an TP. Hà Nội đã được điều động về làm Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Bộ Công an).

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh (ảnh IT).

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an. Người tiền nhiệm của Đại tá Nguyễn Tuấn Anh là Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1968, quê Nghệ An. Trước đó, vị Đại tá này giữ chức Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP. Hà Nội. Thực hiện việc tổ chức, sắp xếp lại bộ máy ngành Công an, đơn vị này sáp nhập vào Công an TP. Hà Nội và Đại tá Nguyễn Tuấn Anh được điều động giữ chức Phó Giám đốc Công an Hà Nội.

Cùng với Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định điều động Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên về làm Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Đại tá Trần Ngọc Dương sinh năm 1962, quê ở Yên Dũng, Bắc Giang, ông được điều động về làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên từ tháng 8/2018.