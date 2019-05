Phó Giám đốc Công an TP.HCM được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

(Dân Việt) Sáng 11.5, HĐND TP.HCM khoá IX tiến hành kỳ họp thứ 14, phiên họp bất thường đã bầu ông Ngô Minh Châu, Phó Giám đốc Công An TP.HCM làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Ngô Minh Châu sinh năm 1964, quê quán: Xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Ông hiện là Thiếu tướng – Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Ông Châu có trình độ Thạc sĩ Luật (Đại học An ninh Nhân dân), Cử nhân Chính trị.

Từ tháng 12.1981 đến tháng 10.1987, ông Châu học tại Trường Văn hóa ngoại ngữ thuộc Công an TP.HCM và Trường Đại học An ninh Nhân dân - Hà Nội.

Chân dung Thiếu tướng Ngô Minh Châu. Ảnh: TL

Từ tháng 11.1987 đến tháng 2.2000, ông công tác tại Công an quận 8, lần lượt giữ các chức vụ: Trinh sát Đội An ninh Nhân dân, Phó Đội trưởng Đội An ninh Nhân dân, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an quận 8. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 30.12.1988.

Các đại biểu tiến hành bầu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Hồ Văn

Từ tháng 3.2000 đến tháng 9.2002, ông là Phó Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị I, Công an TP.HCM. Từ tháng 10.2002 đến tháng 4.2007 ông là Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Công an Quận 8; Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy quận 8 (2003 - 2007), Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an quận 8.

Từ tháng 5.2007 đến tháng 9.2015, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM.

Từ tháng 9.2015 đến nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa X (2015 - 2020); Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM (phụ trách công tác xây dựng lực lượng).

Ông đã được tặng thưởng: Huy chương vì An ninh Tổ quốc; Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba. Ông được phong quân hàm Thiếu tướng vào năm 2018.

Như vậy, cùng với ông Võ Văn Hoan, thiếu tướng Ngô Minh Châu là một trong hai tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa được HĐND TP.HCM bầu giữ trọng trách này.