Phó giám đốc Sở GD&ĐT liên quan sai phạm điểm thi ở Sơn La

(Dân Việt) Buổi công bố kết quả rà soát điểm thi THPT quốc gia ở Sơn La diễn ra bắt đầu vào lúc 11h30 sáng nay (23.7).

12h30: Buổi công bố kết quả rà soát điểm thi THPT quốc gia ở Sơn La kết thúc.

Bộ GD&ĐT sẵn sàng hỗ trợ trường đại học kiểm tra trường hợp nghi vấn gian lận điểm

Ông Mai Văn Trinh cho hay công tác tuyển sinh trên tinh thần tự chủ của các trường. Vì vậy, các trường có quyền đề xuất và thực hiện nếu cần thiết. Nếu các trường đề nghị kiểm tra đầu vào thí sinh có diện nghi ngờ, Bộ GD&ĐT sẵn sàng hỗ trợ. Bộ GD&ĐT cho hay tạm thời chấp nhận kết quả này. Sau này, thí sinh trúng tuyển nhưng phát hiện sai phạm sẽ bị đuổi học.

Trách nhiệm của Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La như thế nào?

12h20: Trước câu hỏi trách nhiệm của Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La như thế nào, liệu có từ chức, sau khi xảy ra sai phạm ở địa phương, ông Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - nói đây không phải họp báo mà chỉ là gặp gỡ thông tin báo chí nên không trả lời.

Sẽ tiếp tục điều tra, xử lý sai phạm ở Sơn La

12h05: Ông Trinh thông tin, Bộ GD&ĐT cùng cơ quan công an đang tích cực điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định. Ngay khi có kết quả điều tra, sẽ thông tin cho các cơ quan truyền thông.

"Từ những sai phạm tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Sơn La và một số địa phương khác cho thấy mặc dù quy trình tổ chức thi chặt chẽ, việc triển khai thực hiện tại các địa phương với những con người cụ thể là rất quan trọng, có tính chất quyết định đến tính nghiêm túc, độ tin cậy của kỳ thi. Bộ GD&ĐT và các địa phương sẽ tiếp tục rà soát một cách nghiêm túc, trung thực để kịp thời xử lý các sai phạm (nếu có) và rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn các kỳ thi tiếp theo", ông Trinh nói.

Sau khi công bố thông tin liên quan sai phạm điểm thi ở Sơn La, ông Mai Văn Trinh nói ông rất buồn. Khi ở đây, những hình ảnh sinh viên tình nguyện, ông bố bà mẹ đưa con đi thi, là động lực thúc đẩy Bộ GD&ĐT vào cuộc làm rõ nghi vấn điểm thi ở Sơn La.

"Chúng ta khẳng định đây là những bất thường, xấu xí. Bộ trưởng GD&ĐT nói rằng chúng ta giải quyết không có vùng cấm. Tôi có 7 đêm mất ngủ để không dung túng cho sai phạm. Chúng ta xử lý mang lại sự công bằng nhưng quan trọng hơn là rút ra những bài học kinh nghiệm về quản lý tổ chức thi", ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT - nói.

Ông Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La - cho hay ông sẽ giải quyết triệt để kết luận của đoàn công tác, cầu thị, không bao che, lỗi đến đâu xử lý đến đó. Xử lý nghiêm trách nhiệm của từng cấp, từng người có giải pháp xử lý đồng bộ.

Cũng theo ông Thủy, không ai vui khi sự việc xảy ra, chúng ta phải suy nghĩ, trăn trở. Trách nhiệm của lãnh đạo Sơn La là cầu thị và minh bạch, không bao che, sai đến đâu sửa đến đó.

12h00: Qua xác minh ban đầu cho thấy những người liên quan đến các sai phạm Quy chế thi THPT Quốc gia là các ông/bà:

- Ông Trần Xuân Yến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La, Ủy viên Ban Chỉ đạo thi, Phó chủ tịch Hội đồng thi, Phó trưởng ban thường trực Ban Chấm thi, Tổ trưởng Tổ chấm thi trắc nghiệm.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Nga, chuyên viên Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT Sơn La, Thư ký Ban chỉ đạo, ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm.

- Bà Cầm Thị Bun Sọn, Phó trưởng phòng Chính trị Tư tưởng, ủy viên Tổ chấm thi trắc nghiệm.

- Bà Đặng Hữu Thủy, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tô Hiệu, Ủy viên Tổ chấm trắc nghiệm.

- Ông Lò Văn Huynh, Phó trưởng phòng Khảo thí, ủy viên Ban Chỉ đạo, Ủy viên Hội đồng thi, Trưởng ban Thư ký.

12 bài ngữ văn được nâng từ 1 đến 4,5 điểm

11h50: Ông Trinh thông tin, căn cứ thực tế và theo Quy chế, Tổ công tác đã tiến hành các bước xử lý phù hợp.

Cụ thể, đối với bài thi môn ngữ văn, tổ công tác đã đối chiếu điểm thi trên bài thi của tất cả thí sinh với biểu kết quả chấm thi được in ra từ phần mềm hỗ trợ chấm (điểm đã nhập vào máy). Kết quả sau khi đối chiếu, cơ bản điểm ghi trên bài thi môn Ngữ văn với điểm trên máy tính giống nhau. Tuy nhiên, 17 bài thi có sự khác nhau giữa điểm ghi trên bài thi và điểm đã nhập vào máy (chênh lệch từ 0,25 đến 2 điểm).

Tổ công tác yêu cầu Hội đồng thi Sở GD&ĐT Sơn La như sau:

Thứ nhất, rà soát, đối chiếu, sa chữa lại sai sót về việc nhập điểm của 17 bài thi môn ngữ văn nói trên. Thứ hai, tếp tục rà soát biểu điểm đã công bố toàn bộ điểm môn ngữ văn với kết quả trên từng bài thi. Nếu có sai sót, đề nghị cập nhật sửa chữa và thông báo cho thí sinh được biết.

Sau khi rà soát, thấy có dấu hiệu sai phạm, ngày 20/7, Bộ trưởng GD&ĐT ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm thẩm định bài thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Hội đồng chấm thẩm định đã chấm lại 110 bài thi môn ngữ văn nghi vấn có dấu hiệu điểm cao bất thường theo quy định của Quy chế thi.

Kết quả chấm thẩm định cho thấy có 12 bài thi có điểm thấp hơn so với chấm lần đầu từ 1 điểm trở lên; trong đó có 1 bài có điểm thấp hơn 4,5 điểm so với chấm lần đầu.

Tự thực trạng nói trên, thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia năm 2018, Tổ công tác đề xuất phương án xử lý kết quả thi tại Hội đồng thi Sơn La như sau:

Với môn Ngữ văn, căn cứ theo Quy chế, Hội đồng chấm thẩm định quyết định:

- Sử dụng kết quả chấm thẩm định của 110 bài thi môn Ngữ văn để thay thế cho kết quả chấm các bài thi này do Hội đồng thi Sở GDĐT Sơn La đã công bố ngày 11.7.2018.

- Kết quả chấm thẩm định của 110 bài này được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp năm 2018 theo quy chế.

- Hội đồng thi Sở GDĐT Sơn La có trách nhiệm thông báo kết quả chấm thẩm định cho các thí sinh được biết.

Với các bài thi trắc nghiệm, Hội đồng chấm thẩm định quyết định:

​- Tạm thời vẫn công nhận kết quả thi các môn trắc nghiệm của các thí sinh đã được công bố ngày 11.7.2018.

- Kết quả này tạm thời vẫn được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm 2018 theo quy chế.

- Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để xác định dấu hiệu sai phạm sửa bài thi trắc nghiệm của một số thí sinh;

- Khi có kết quả điều tra, sẽ xử lí kết quả thi của các thí sinh liên quan theo Quy chế. Kết quả đó sẽ là kết quả thi chính thức của các thí sinh trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

11h40: Cuộc họp diễn ra tại trụ sở Sở GD&ĐT Sơn La (106 đường Thanh Niên, TP.Sơn La). Chủ trì là ông Phạm Văn Thủy - Phó chủ tịch UBND tỉnh; bà Hoàng Thu Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La. Đại diện Bộ GD&ĐT là Cục trưởng Quản lý chất lượng Mai Văn Trinh.

Trả lời báo chí về kết quả rà soát dấu hiệu bất thường trong kỳ thi THPT Quốc gia tại tỉnh Sơn La, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm tra chất lượng, Bộ GD&ĐT - cho biết: Có nhiều sai phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia tại tỉnh Sơn La.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm tra chất lượng, Bộ GD&ĐT - thông tin về kết quả kiểm tra của Tổ công tác tại buổi họp báo. Ảnh: Thiên Long

6 sai phạm ở Hội đồng thi Sơn La

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác đã phát hiện những sai phạm quy chế thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Sơn La như sau:

Thứ nhất, Hội đồng thi này đã sao dữ liệu ảnh bài thi trắc nghiệm đã quét ra đĩa CD không đúng thẩm quyền và tự ý đem ra khỏi khu vực bảo quản bài thi, chưa biết đem đi đâu và ai cho phép.

Thứ hai, Hội đồng thi Sơn La tổ chức quản lý khu vực chấm thi trắc nghiệm lỏng lẻo, không đúng quy định; phòng lưu giữ bài thi, tài liệu thi không có niêm phong; khóa phòng lưu giữ bài thi, tài liệu thi không đúng quy định; các thùng đựng Phiếu trả lời trắc nghiệm niêm phong không đúng quy định.

Thứ ba, quy trình nghiệp vụ chấm thi trắc nghiệm không đúng quy định.

Thứ tư, máy tính dùng chấm thi không được niêm phong. Tại thời điểm kiểm tra, máy tính này đang được sử dụng bình thường tại phòng làm việc của chuyên viên Phòng khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giao dục Sơn La.

Thứ năm, một số phiếu trả lời trắc nghiệm của các thí sinh có dấu hiệu bị sửa chữa.

Thứ sáu, việc bàn giao bài thi giữa các điểm thi với Hội đồng thi Sở Giáo dục, việc bảo quản bài thi trắc nghiệm tại Hội đồng thi, việc bàn giao bài thi giữa Ban thư ký với Ban làm phách không đảm bảo quy định.

11h hôm nay, theo kế hoạch, tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Sơn La nằm trên đường Thanh Niên, TP.Sơn La, tổ công tác của Bộ GD&ĐT và Bộ Công an sẽ tổ chức họp báo công bố kết quả xác minh dấu hiệu bất thường trong điểm thi THPT quốc gia của thí sinh tỉnh này.

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) cho biết: Đã có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi kết quả thi trong kỳ thi THPT Quốc gia tại Sơn La.

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng 22h40 tối 21.7, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD&ĐT) đã cung cấp thông tin ban đầu cho báo chí về kết quả rà soát dấu hiệu bất thường về điểm thi THPT Quốc gia tại Sơn La.

Ông Trinh cho biết: Từ việc phân tích dữ liệu thi cùng với tiếp nhận thông tin từ dư luận xã hội, với tinh thần trách nhiệm cao với nhân dân, nhất là với các thí sinh, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã thành lập Tổ công tác lên làm việc với Ban chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Sơn La. Tổ công tác chỉ đạo giám sát việc rà soát các khâu trong tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua ở Sơn La.

Hội đồng thi Sở GD&ĐT Sơn La - nơi dư luận đang xôn xao mấy ngày qua về điểm thi cao bất thường của một số thí sinh vốn có sức học khá bình thường.

Các đơn vị của Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với tổ công tác điều tra, xác minh, làm rõ những dấu hiệu sai phạm. Bước đầu cho thấy đã có một số sai phạm quy chế thi, đặc biệt ở khâu chấm thi, trong đó có dấu hiệu can thiệp làm thay đổi kết quả thi của thí sinh. Hiện nay, các cơ quan Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La đang tích cực điều tra, xác minh, làm rõ những sai phạm.

Trước đó, VTV dẫn thông tin từ cơ quan công an cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hàng chục bài thi tại Sơn La có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa, nâng điểm, can thiệp vào kết quả thi của thí sinh.

Kết quả kiểm tra ban đầu xác định có việc cán bộ vi phạm quy chế, can thiệp để nâng điểm bài thi. Có hàng chục bài thi bị phát hiện có dấu hiệu bất thường, có sự can thiệp làm thay đổi kết quả.

Năm nay, tỉnh Sơn La có hơn 10.250 thí sinh thi THPT Quốc gia, trong đó: Điểm trung bình tất cả môn thi là 4,21, thấp nhất cả nước; điểm trung bình môn toán, địa lý, giáo dục công dân xếp cuối cùng trong 63 tỉnh, thành; ngoại ngữ, vật lý đứng thứ 62; ngữ văn, hóa học, lịch sử thứ 61 và sinh học thứ 51.

Tuy nhiên, tỉ lệ thí sinh Sơn La đạt điểm từ 9 trở lên với môn toán và vật lý vượt xa một số địa phương có truyền thống học tốt. Riêng môn toán, Sơn La có 30 em đạt điểm từ 9 trở lên, chiếm gần 0,3%. Trong khi tỉ lệ này ở TP.HCM, Hà Nội và Nam Định lần lượt là 0,04; 0,1 và 0,06%.

Đặc biệt, những thí sinh đạt điểm cao môn toán, vật lý phần lớn đều học chuyên khối C của Trường THPT chuyên Sơn La khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn về điểm thi THPT Quốc gia tại Sơn La.

Trước những nghi vấn trên, từ chiều 19.7, tổ công tác của Bộ GD-ĐT đã làm việc với Sở GD&ĐT Sơn La để làm sáng tỏ những bất thường về kết quả thi tại Hội đồng thi THPT Quốc gia ở Sơn La.