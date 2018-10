Phó phòng cảnh sát bị bắt điều tra dâm ô nữ sinh: Công an Thái Bình lên tiếng

Trung tá Nguyễn Quốc Vương, người phát ngôn Công an tỉnh Thái Bình cho biết lời khai cũng như các thông tin liên quan đến vụ việc đang tiếp tục được công an Thái Bình điều tra, làm rõ.

Vụ việc một phó phòng cảnh sát kinh tế công an Thái Bình bị bắt để điều tra vụ án 4 người đàn ông nghi giao cấu với nữ sinh 14 tuổi gây chấn động dư luận.

Trao đổi với PV Infonet trưa nay 9/10, Trung tá Nguyễn Quốc Vương, người phát ngôn Công an tỉnh Thái Bình cho biết: "Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Đến lúc này, lời khai hay các thông tin liên quan đến vụ việc, chúng tôi vẫn đang điều tra, làm rõ".

Khu vực nhà nghỉ được cho là nơi xảy ra vụ việc.

Trung tá Nguyễn Quốc Vương cũng xác nhận: “Tiếp tục điều tra vụ án xâm hại trẻ vị thành niên, Công an TP đã khởi tố thêm 2 bị can, trong đó có Phạm Văn Lam, 46 tuổi, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thái Bình”.

Theo cơ quan công an, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, vào ngày 04/10/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can số 336, lệnh bắt bị can để tạm giam số 25 đối với Phạm Văn Lam (46 tuổi, ở số nhà 12, ngõ 16, đường Trần Khánh Dư, tổ 22, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi quy định tại Khoản 1, điều 145 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Như Hiển (tên gọi khác là Phạm Như Kiểm, 44 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 36 phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, chỗ ở số nhà 322, khu đô thị Kỳ Bá, tổ 50 khu đô thị Kỳ Bá, thành phố Thái Bình); Từ Minh Tuyên, sinh ngày 03/01/1971, nơi cư trú số nhà 01/482, đường Trần Hưng Đạo, tố 10, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình; Phạm Đức Việt (44 tuổi) về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1 điều 145 Bộ Luật Hình sự và tội "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại Khoản 1 Điều 146 Bộ Luật Hình sự

Nói về vụ việc, ông Bùi Văn Vy - Tổ trưởng tổ dân phố số 8 phường Phú Lãm nơi gia đình cháu K. sinh sống chia sẻ: “Tôi cũng không rõ lắm về vụ việc và cũng không nắm rõ lắm về gia đình anh C (bố nữ sinh 14 tuổi). Vì gia đình anh này ở cách chúng tôi khoảng 2km (khu dân cư mới có thuộc tổ 8- PV).

Tôi chỉ biết gia đình anh C. có 2 người con và vợ chồng người này đều là công chức nhà nước. Cháu K. (bị hại – PV) là con gái đầu của vợ chồng anh C và cháu đang học ở một trường ở TP Thái Bình, không học ở địa bàn phường”.

Ông Phan Văn Đắc – Chủ tịch UBND phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết: “Vụ việc xảy ra chúng tôi không hề hay biết, vì gia đình cháu K. không trình báo với chính quyền địa phương mà trình báo với cơ quan Công an TP Thái Bình. Cơ quan công an đã làm việc với chủ khách sạn và yêu cầu trích xuất camera để làm bằng chứng phục vụ điều tra. Nữ sinh K. cũng không học ở phường Trần Lãm mà học ở một trường trong trung tâm TP Thái Bình”.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Bái - Giám đốc Sở Lao động TB&XH tỉnh Thái Bình cho hay: "Khi có thông tin phản ánh dưới cơ sở lên, Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới của Sở đã làm việc với UBND TP và phòng Lao động Thương binh và xã hội và ủy ban phường.

Nếu gia đình có yêu cầu trợ giúp đối với cháu nhỏ thì cơ quan sẽ trợ giúp và đề nghị ngành pháp luật xác minh làm rõ xem nội tình đến đâu. Hai là giao cho địa phương động viên cháu để đảm bảo tinh thần ổn định, duy trì việc học tập".