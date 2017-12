Phó Thủ tướng chủ trì diễn tập khẩn nguy hàng không cấp quốc gia

(Dân Việt) Ngày 26.12, tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì buổi diễn tập khẩn nguy hàng không cấp quốc gia năm 2017 do Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi diễn tập. (Ảnh: Báo Đại đoàn kết) Buổi diễn tập có gần 1.000 người thuộc các lực lượng công an, quân đội và các đơn vị liên quan tham gia. Đây là buổi diễn tập toàn diện gồm 2 phần: Diễn tập chỉ huy tham mưu và diễn tập thực binh. Tình huống giả định là một tàu bay dân dụng đang bay trong không phận Việt Nam bị một nhóm 8 người có vũ trang dùng vũ lực tấn công, uy hiếp, bắt giữ một số hành khách làm con tin, cướp tàu bay và trốn ra nước ngoài. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, buổi diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt được các mục tiêu đề ra. Các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn đã phối hợp chặt chẽ, nhanh chóng và bảo đảm an toàn, đúng thời gian, quy trình, quy định của an toàn hàng không. Phát biểu tại buổi diễn tập, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới đang diễn biến phức tạp, các lực lượng khủng bố, tội phạm ngày càng có xu hướng sử dụng hàng không dân dụng để can thiệp trái phép, buổi diễn tập có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các bộ phận liên quan nhằm đối phó với hoạt động của tội phạm.

Tag: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, diễn tập khẩn nguy hàng không cấp quốc gia, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia