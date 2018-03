Phụ huynh trường Tiểu học Đặng Cương đã nhận lại số tiền lạm thu

Ngày 6.3.2018, Chánh Văn phòng UBND huyện An Dương cho biết, thực hiện Quyết định số 4058/QĐ-UBND ngày 13.9.2017 của UBND huyện An Dương về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý thu, chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2017-2018 tại trường Tiểu học Đặng Cương...

Qua kiểm tra, Đoàn đã phát hiện việc quản lý thu, chi các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh năm học 2017-2018 có nhiều sai phạm với số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu trả lại cha mẹ học sinh số tiền thu không đúng quy định như: Tiền kỹ năng sống; tiền hoạt động trải nghiệm sáng tạo; chuyên đề giáo dục hoạt động ngoài giờ lên lớp; học tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ (của Trung tâm Đặng Tuấn); tiền bảo hiểm toàn diện (Theo Công văn số 1002/SGDĐT-TTr ngày 13-10-2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng quy định: Không đưa vào khoản thu của Nhà trường, không giao cho giáo viên chủ nhiệm thu); các khoản tạp phí (dùng chi cho lao động, bảo vệ, hỗ trợ chuyên môn, tăng giờ, tăng buổi,…) không được phép thu theo Công văn số 1002/SGDĐT-TTr ngày 13-10-2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng quy định);… tổng số tiền 1,5 tỷ đồng.

Trường Tiểu học Đặng Cương.

Đến ngày 21.1.2018, trường tiểu học Đặng Cương đã tiến hành họp phụ huynh toàn trường, thông báo các khoản trả lại của tổng 22 lớp để trả lại tiền tới từng phụ huynh học sinh mà bà Lê Thị Thu Thủy đã chỉ đạo các giáo viên thu trước khi vào đầu năm học.

Đến thời điểm hiện tại, số tiền 1,5 tỷ đồng đã được chuyển trả tới tận tay các phụ huynh học sinh trường Tiểu học Đặng Cương.

Trước đó, ngày 28.11.2017, với những sai phạm đã được kết luận, UBND huyện An Dương ra quyết định thi hành kỷ luật Bà Thuỷ bằng hình thức cách chức Hiệu trưởng. Bà Đào Thị Tình - Hiệu phó bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Ngày 6.2.2018, Huyện ủy An Dương cũng đã ra quyết định thi hành kỉ luật bà Thủy bằng hình thức cách chức ủy viên Chi bộ trường tiểu học Đặng Cương nhiệm kỳ 2015 – 2017. Vừa qua UBND huyện An Dương đã ra quyết định điều chuyển bà Thủy về làm giáo viên tại trường tiểu học Nam Sơn, cùng huyện An Dương.

Đối với bà Đào Thị Tình, Hiệu phó nhà trường bị kỉ luật bằng hình thức khiển trách về mặt Đảng.