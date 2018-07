Phú Thọ: Lũ trên các sông vẫn dâng cao ở mức báo động

(Dân Việt) Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT&TKCN), tại các huyện Tân Sơn, Thanh Sơn, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Tam Nông, Thanh Ba, Yên Lập, thị xã Phú Thọ và thành phố Việt Trì bị thiệt hại do mưa bão khiến 2 người chết, 1 người mất tích.

Những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 20.7 đến 7 giờ ngày 21.7 tại các trạm đo được là: xã Minh Đài đạt 336mm, Xuân Đài 385,5mm (huyện Tân Sơn); xã Phú Hộ (thị xã Phú Thọ) đạt 38mm; huyện Hạ Hòa 196,6mm; thành phố Việt Trì 100,7mm; thị trấn La Phù (huyện Thanh Thủy) đạt 148,5mm.

Cầu Minh Đài (xã Minh Đài, huyện Tân Sơn) bị gãy một nhịp do nước lũ tràn về.

Mực nước các sông tính đến 9h ngày 21.7 tại các địa phương gồm: Sông Thao tại Ấm Thượng đạt 27,10m (trên báo động 3 là 1,10m), thị xã Phú Thọ đạt 18,54m (trên báo động II là 0,34m); sông Lô tại xã Vụ Quang đạt 12,02m (dưới báo động 1 là 1,64m); sông Hồng tại thành phố Việt Trì đạt 12,06m (dưới báo động I là 1,64m); sông Bứa tại Thanh Sơn là 29,58m (trên báo động III). Dự báo mực nước sông đang đứng và có xu thế xuống chậm.

Nước sông lên cao nên hồ Thủy điện Hòa Bình đã mở 2 cửa xả đáy, đến 10h ngày 21.7 tiếp tục mở cửa xả đáy số 3; dự kiến 16h sẽ mở cửa xả đáy số 4 và phát tối đa 8 tổ máy phát điện.

1.244 hộ bị ngập nhà phải di dời; 77 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất; 1.299 nhà bị ngập nước; 5 nhà bị hư hỏng; 2.326ha lúa và hoa màu bị đổ ngập; 231,5ha diện tích cây hằng năm bị ngập; 25 cọn nước bọ cuốn trôi; 3.700m đê cấp 4 bị tràn; 205m đường giao thông bị sạt lở; 731ha ao nuôi trồng thủy sản bị tràn cùng nhiều thiệt hại khác.

Hoa màu, tài sản của người dân bị thiệt hại nặng nề.

Tại các địa phương bị ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng PCTT&TKCN tỉnh và một số sở, ngành đã xuống các địa phương kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành, thị đã xuống kiểm tra hiện trường; chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã huy động lực lượng, xử lý các sự cố công trình, chuẩn bị vật tư phương tiện để phòng chống lũ; kịp thời sơ tán nhân dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất và vùng trũng thấp để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Đồng thời, thường xuyên theo dõi thông báo xả nước hồ chứa và tình hình mưa lũ để chủ động các biện pháp ứng phó.

Theo ghi nhận của Dân Việt, thời điểm đến 19h ngày 21.7, lượng mưa trên toàn tình Phú Thọ đã giảm, nhưng mực nước trên các sông Thao và sông Bứa vẫn dâng cao ở mức báo động.