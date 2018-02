Phú Thọ: Trâu chọi thắng hay thua đều không bị giết thịt sau lễ hội

(Dân Việt) Với mong muốn giữ gìn, phát huy các lễ hội truyền thống của địa phương gắn với lịch sử, trong mùa lễ hội chọi trâu, cướp phết năm 2018, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều kế hoạch tổ chức đổi mới.

Trong 2 ngày 23 - 24.2 (tức mùng 8 - 9 tháng Giêng năm Mậu Tuất), tại khu 13, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh đã diễn ra lễ hội chọi trâu.

Lễ hội chọi trâu Phù Ninh năm nay có nhiều điểm mới. Ảnh: Ngô Hùng

Năm nay, lễ hội chọi trâu Phù Ninh thu hút được 32 trâu tham dự đến từ nhiều tỉnh thành như Tuyên Quang, Yên Bái, Nghệ An, Lào Cai, Phú Thọ… 32 trâu được chia thành 16 cặp thi đấu đối kháng, loại trực tiếp để chọn ra những cặp vào bán kết và chung kết.

Điểm mới của lễ hội chọi trâu Phù Ninh năm nay được thể hiện rõ ở việc các hoạt động hội năm nay không giao cho các doanh nghiệp cá nhân mà được chính quyền địa phương trực tiếp tổ chức chỉ đạo. Đặc biệt, trong lễ hội này, Ban tổ chức mở cửa miễn phí, không thu vé vào khu vực hội, cũng như không giết mổ trâu tham gia thi đấu dù là trâu thắng hay thua để trâu tham gia mùa hội năm sau.

Dù thua hay thắng trâu chọi cũng sẽ không bị giết mổ mà để đến năm sau đấu tiếp. Ảnh: Ngô Hùng

An ninh cũng được Ban tổ chức lễ hội chọi trâu Phù Ninh thắt chặt nhằm đảm bảo an toàn cho người dân cũng như tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra khi trâu “điên”. Việc cá độ chọi trâu năm nay cũng không diễn ra. Chính vì điểm làm mới này, lễ hội chọi trâu Phù Ninh năm nay đã thu hút được đông đảo người dân và khách thập phương.

Để đảm bảo an toàn cho người xem, Ban tổ chức lễ hội chọi trâu Phù Ninh đã quây một đường riêng chắc chắn để cho trâu đi vào và đi ra khỏi sân đấu. Ảnh: Ngô Hùng

Liên quan đến Lễ hội cướp phết Hiền Quan có từ lâu đời chuẩn bị diễn ra vào ngày 26 - 28.2 (tức là từ 11 - 13 tháng Giêng năm Mậu Tuất), UBND tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương phải hết sức quan tâm vì đây là lễ hội truyền thống, nếu không được tổ chức bài bản sẽ dễ xảy ra những hình ảnh phảm cảm, thậm chí là bạo lực.

Theo ông Bùi Văn Thanh - Chủ tịch UBND xã Hiền Quan, Trưởng ban tổ chức lễ hội cho biết, Lễ hội phết Hiền Quan năm 2018 diễn ra từ ngày 26 - 28.2 (tức ngày 11- 13 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Tại lễ hội năm nay, các nội dung của phần lễ được giữ nguyên theo nghi thức tế lễ truyền thống. Đặc biệt, trong hoạt động đánh phết bằng tay, người tham gia đánh phết được lựa chọn từ các khu dân cư trong xã và được chia thành 2 đội, mỗi đội gồm 100 người.

Bãi đánh phết có diện tích khoảng 2.000m2, được giới hạn bằng dây chăng bảo vệ. Chỉ có thành viên của 2 đội, trọng tài và những người thực hiện nhiệm vụ mới được vào bãi đánh phết. Khi tham gia cướp phết, thành viên của 2 đội tuyệt đối không được có những hành động bạo lực như đấm, đá, xúc phạm thân thể, danh dự của đối phương...

Công tác chuẩn bị cho Lễ hội cướp phết Hiền Quan đã sẵn sàng để đảm bảo an ninh, tránh xảy ra hình ảnh phản cảm, bạo lực.

Cũng theo ông Thanh, hiện Ban tổ chức Lễ hội Hiền Quan đã có đề nghị UBND huyện Tam Nông sớm ban hành quy định về việc xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định của Ban tổ chức lễ hội; phối hợp chặt chẽ và cung cấp đầy đủ thông tin cho các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương, để báo chí đưa tin một cách chân thực nhất; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, những nét văn hóa truyền thống của lễ hội đến du khách. Đặc biệt năm nay, công tác đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm được hết sức chú trọng để mang đến cho người dân và du khách một mùa lễ hội an toàn, văn minh, lịch sự…