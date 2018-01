Phục hồi cầu Long Kiểng sau gần 2 tuần bị sập

(Dân Việt) Cầu Long Kiểng (huyện Nhà Bè, TP.HCM) thông xe trở lại sau gần 2 tuần tạm ngưng sử dụng do sự cố xe ben quá tải đi qua làm sập nhịp cầu.

Chiều 31.1, Khu quản lý giao thông đô thị số 4 (thuộc Sở GTVT TP.HCM) chính thức cho thông xe cầu Long Kiểng sau nhiều ngày sửa chữa. Đại diện Khu quản lý giao thông đô thị cho biết, kể từ khi xảy ra sự cố sập cầu (tối 19.1) đơn vị này được lãnh đạo thành phố chỉ đạo phải nhanh chóng khắc phục sự cố, hoàn thành trước Tết Nguyên Đán để đảm bảo việc đi lại của người dân. Đến nay, sự cố đã được khắc phục xong.

Người dân qua lại cầu Long Kiểng sau nhiều ngày bị tạm ngưng sử dụng.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho cầu, Khu quản lý giao thông đô thị số 4 cho gắn biển cảnh báo hạn chế chiều cao phương tiện qua cầu không quá 2,2m và tải trọng không quá 3,5 tấn. Các loại phương tiện cao quá 2,2m, từ 3,5 tấn trở lên đều bị cấm lưu thông qua cầu. Đáng chú ý, cầu cũng chính thức cập nhật lại tên cầu cũ từ “Long Kiển” thành “Long Kiểng”.

Cầu Long Kiểng cũ được xây dựng từ trước năm 1975 với chiều dài 105,6m, bề rộng 3,3m, kết cấu cầu bằng dàn thép. Đây được xem là một trong số những cây cầu yếu nhất của thành phố cần được thay thế. Tuy nhiên, khi chưa được khởi công xây dựng cầu Long Kiểng mới, thì xảy ra sự cố sập cầu vào tối 19.1.2018.

Lúc đó vào khoảng 21h45 ngày 19.1, tài xế Nguyễn Thanh Lâm (30 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) điều khiển xe tải BKS 60C-289.99 lưu thông trên đường Lê Văn Lương, hướng về Cần Giuộc, Long An. Khi xe qua cầu Long Kiểng thì bất ngờ cầu đổ sập, chiếc xe ben rơi xuống sông. Một số xe máy chạy sau cũng bị rơi xuống theo khiến người dân hoang mang. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế xe tải cố tình cho xe có tải trọng 15 tấn qua cầu, trong khi tải trọng cầu cho phép chỉ 3,5 tấn. Rất may tai nạn không gây thiệt hại về người.

Ô tô lưu thông qua cầu.

Theo Khu quản lý giao thông đô thị số 4, đơn vị này đã được giao làm chủ đầu tư dự án xây cầu Long Kiểng mới. Cầu có chiều dài 318m (chưa tính phần đường vào cầu), bề rộng 15m, khổ thông thuyền 5x30m, tổng mức đầu tư 557 tỷ đồng. Dự án đã hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị đấu thầu, hiện nhà đầu tư đang chờ UBND huyện Nhà Bè bồi thường giải phóng mặt bằng để thi công. Dự kiến, cầu Long Kiểng mới sẽ khởi công trong quý 2.2018 và hoàn thành sau 18 tháng thi công.