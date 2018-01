PTT Trương Hòa Bình: Cà Mau cần khai thác tốt hơn tiềm năng

(Dân Việt) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý, Cà Mau cần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có.

Ngày 13.1, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Cà Mau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết: Năm 2017, tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 37.847 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2017 đạt 11.170 tỷ đồng, bằng 93,1% kế hoạch (12.000 tỷ đồng), tăng 9,9% so với năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1.108 triệu USD, bằng 100,8% kế hoạch, tăng 13% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 4.183 tỷ đồng, bằng 98,7% kế hoạch. Trong đó, thu nội địa 4.166 tỷ đồng, bằng 101,2% dự án, chi ngân sách đạt 8.139 tỷ đồng, vượt 1,53% so với kế hoạch.

Trong năm 2018, Cà Mau phấn đấu GRDP đạt 40.480 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 42,4 triệu đồng (tương đương 1.880 USD); thu ngân sách đạt 4.202 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,2 tỷ USD; giải quyết việc làm cho 38.000 lao động.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với Tỉnh ủy Cà Mau. (Ảnh: CTV)

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, kết quả thực tế cho thấy, tình hình kinh tế của tỉnh phát triển chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng sẵn có. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế chưa cao, áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất còn chậm. Bên cạnh đó, các vi phạm về gian lận thương mại, hàng giả diễn biến phức tạp; chất lượng nguồn nhân lực chưa cao; tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm,…

Từ những hạn chế nói trên, Phó Thủ tướng lưu ý: “Cà Mau cần phải quan tâm hơn nữa và sớm khắc phục những hạn chế trong thời gian qua để phát triển bền vững trong thời gian tới”.

Phó Thủ tướng đề nghị, năm 2018, tỉnh Cà Mau cần khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế sẵn có, phấn đấu hơn nữa để đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong những tỉnh khá trong khu vực ĐBSCL. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chỉ đạo, điều phối phát triển ĐBSCL nhằm phát huy tối đa thế mạnh của tỉnh. Chú trọng việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, phát triển mạnh doanh nghiệp nông nghiệp, khai thác và nuôi trồng, chế biến hải sản mà nuôi tôm là thế mạnh của tỉnh…

“Cà Mau hiện đang triển khai dự án cảng tổng hợp Hòn Khoai tại khu vực đảo Hòn Khoai. Đây là cảng nước sâu, có khả năng đón tàu có tải trọng lên đến 250.000 tấn. Dự án này không chỉ có ý nghĩa đối với tỉnh mà còn là cửa ngõ cho vùng ĐBSCL hướng ra biển, góp phần giảm chi phí vận chuyển và nâng cao tính cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của vùng như thủy sản, lúa, gạo,...” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Cà Mau, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, các Bộ, ngành Trung ương cần tổng hợp lại tất cả, đồng thời, nghiên cứu và đưa ra những giải pháp cụ thể, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao xe đạp cho học sinh hiếu học. (Ảnh: VV)

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến trao tặng 100 xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Thới Bình.

Tại đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời chúc tốt đẹp đến tất cả thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong muốn những món quà gửi đến các em tuy nhỏ nhưng tình nghĩa, thiết thực, chắp cánh ước mơ, giúp các em đỡ vất vã hơn trên đường đến trường.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị lãnh đạo tỉnh Cà Mau thường xuyên quan tâm hơn nữa đến các học sinh nghèo hiếu học. (Ảnh: VV)

Phó Thủ tướng đề nghị, lãnh đạo tỉnh Cà Mau thường xuyên quan tâm hơn nữa, chỉ đạo các đơn vị giáo dục, các trường học, nhất là các trường học ở những huyện nghèo, triển khai nhiều biện pháp, có chính sách cho các cháu học sinh nghèo hiếu học vươn lên vượt khó, có điều kiện đến trường học tập.

Ngoài ra, thông qua Quỹ Bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số và học sinh nghèo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ gửi lời cảm ơn chân thành tới các đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước đã có lòng hảo tâm, nhiệt tình đóng góp cho Quỹ trong thời gian qua, mang đến cho các cháu học sinh những món quà thiết thực, phục vụ cho việc học tập hàng ngày.