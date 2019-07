Quảng Nam: Động đất lớn kèm theo tiếng nổ ở thủy điện Sông Tranh 2

(Dân Việt) Một trận động đất lớn kèm theo tiếng nổ đã xảy ra ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My khiến nhiều người dân hoảng hốt.

Ngày 18/7, ông Lê Nho Triều - Chánh Văn phòng UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một trận động đất lớn làm rung chuyển cả khu vực.

Theo ông Triều, động đất xảy ra vào khoảng 12h20 cùng ngày, kéo dài nhiều giây, làm rung chuyển kèm theo tiếng nổ xảy ra ở khu vực Sông Tranh 2, huyện Bắc Trà My. Huyện Bắc Trà My chỉ đạo các xã xác minh cụ thể và nắm bắt tình hình xem có thiệt hại gì về nhà, người dân không.

“Trận động đất này lớn hơn mọi khi”, ông Triều cho biết.

Một lãnh đạo huyện Bắc Trà My cũng xác nhận, đây là trận động đất lớn từ đầu năm đến nay.

Theo Viện Vật lý địa cầu, trận động đất này mạnh 3,6 độ richter, độ sâu chấn tâm 8,1km, toạ độ 15.298N, 108.204E.

Động đất khiến nhiều người dân trên địa bàn hoảng loạn. Một số người dân cho biết, đang trong lúc ăn cơm thì nghe nhiều tiếng nổ lớn kèm theo rung chấn mạnh, ai ai cũng hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi nhà.

Thủy điện Sông Tranh 2 nơi xảy ra động đất - Ảnh CTV

Ông Nguyễn Văn Lân - Phó giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh 2 xác nhận với PV về việc có động đất xảy ra ở khu vực. Qua kiểm tra, đập Sông Tranh 2 vẫn an toàn.

Các nhà khoa học Việt Nam xác định, động đất diễn ra tại khu vực gần Thủy điện sông Tranh 2 (chủ yếu hai huyện Bắc Trà My và Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) là động đất kích thích, xảy ra do tác động của hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2 tích nước, tạo áp lực nên các đứt gãy hoạt động phía dưới. Động đất liên tiếp xảy ra ở khu vực này từ năm 2011 đến nay, với trận động đất lớn nhất ghi nhận được là 4,7 độ richter.