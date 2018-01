Quảng Ngãi: Giết cha bất thành còn sang hàng xóm chém người dã man

(Dân Việt) Khi thấy ông Sô đang ngồi trong nhà ông Tâm, đối tượng Vũ (còn gọi là Trí) cầm rựa chặt cổng ngõ rồi vào nhà rượt đuổi, chém ông Sô hàng chục nhát gây tử vong ngay tại chỗ.

Sáng 22.1, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ chém người tử vong tại xã Tịnh Thiện, TP.Quảng Ngãi. Theo thông tin ban đầu do Công an tỉnh Quảng Ngãi cung cấp, vào khoảng 15h ngày 21.1, ông Đinh Quang Sô đến nhà sui gia là ông Nguyễn Văn Tâm (SN 1967), ở xã Tịnh Thiện để thăm cháu ngoại.

Một trong những vị trí cổng ngõ bị Vũ chém hỏng để xông vào trong.

Bất ngờ Phạm Văn Vũ (còn gọi là Trí), ở cách nhà ông Tâm khoảng 35m cầm rựa chặt cổng ngõ, xông vào. Thấy Vũ quá hung hăng, mọi người đang có mặt trong nhà ông Tâm bỏ chạy thoát thân. Riêng ông Sô bị tên Vũ rượt đuổi theo được và chém nhiều nhát vào đầu, mặt, tay... khiến ông Sô tử vong tại chỗ. Ngay sau khi gây án, đối tượng Vũ đã bị người dân báo lực lượng công an đến khống chế và bắt giữ tại chỗ.

Hiện trường vụ án mạng.

Ông Phạm Văn Thành (cha của Vũ), cho biết: "Trước khi gây ra vụ việc trên, tinh thần Vũ không ổn định và thường kiếm cớ gây sự với người thân trong gia đình". Đến khoảng 14h30, ngày 21.1, Vũ cầm rựa và chạy xe máy về nhà với mục đích giết cha ruột của mình. "Vừa thấy tôi, Vũ liền quát lớn và bảo đứng im nếu không sẽ chém chết. Biết tinh thần nó không bình thường nên tôi bỏ chạy thoát thân. Không ngờ nó đến nhà ông Tâm và gây vụ việc trên", ông Thành thất thần nói.