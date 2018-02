Quảng Ninh: Tạm giữ đối tượng kích động tại Trạm BOT Biên Cương

(Dân Việt) Ngày 23.2, Công an TP.Cẩm Phả đã có quyết định tạm giữ hành chính đối với Phạm Chiến Thắng về hành vi kích động, lôi kéo, gây rối trật tự công cộng tại Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ QL18 đoạn Hạ Long - Mông Dương.

Trước đó 20h ngày 22.2, Phạm Chiến Thắng (SN 1982, trú tại khu Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn, TP.Cẩm Phả) đã cầm theo một chiếc kèn hơi đến Trạm BOT Biên Cương, thuộc phường Cẩm Phú, TP.Cẩm Phả. Tại đây lúc đó có rất nhiều xe ô tô dừng đỗ ùn tắc và đông người đang tụ tập chặn trước các đầu xe ô tô dừng đỗ tại các cửa soát vé của trạm. Thắng đã đứng chặn một đầu xe ô tô đang dừng đỗ ở cửa soát vé số 2 của trạm rồi thổi kèn hơi và vẫy tay kích động mọi người cùng reo hò cổ vũ.

Trong khi Thắng thực hiện hành vi trên, lực lượng công an đã đến nhắc nhở, yêu cầu Thắng di chuyển lên vỉa hè để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, Thắng cố tình không chấp hành mà vẫn đứng tại vị trí cũ, vừa thổi kèn, vừa kích động mọi người đến gây mất trật tự công cộng và khiến các xe ô tô bị ùn tắc với số lượng lớn, trên một quãng đường dài không thể di chuyển qua trạm được, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại khu vực này.

Các phương tiện giao thông qua trạm thu giá BOT bị ùn tắc kéo dài do nhiều người chặn phía trước.

Căn cứ vào hành vi trên của Thắng, cùng với quy định của pháp luật, Công an TP.Cẩm Phả đã ra quyết định tạm giữ hành chính đối với Thắng để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật. Được biết ngoài trường hợp của Phạm Chiến Thắng, còn một số trường hợp khác cũng có hành vi cổ vũ cùng với Thắng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục rà soát, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.