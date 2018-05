Quảng Ninh: Thi công ẩu, người đi đường đối mặt với nguy hiểm

(Dân Việt) Vào khoảng 22h tối qua (17.5), anh N.H.D (trú tại TP.Móng Cái) suýt chút nữa bỏ mạng dưới đường cống thoát nước đang xây dựng dở dang ở đối diện bến xe khách Móng Cái (phường Ka Long, TP.Móng Cái)...

Trao đổi với Dân Việt, anh N.H.D cho biết: Hố công trình biển báo và che chắn an toàn tạm bợ nên anh không quan sát được mối nguy hiểm trước mặt. Rất may anh N.H.D đã kịp lao khỏi xe trước khi chiếc xe máy của anh lao thẳng xuống hố công trình ven đường.

Hiện trường chiếc xe máy gặp nạn.

Ghi nhận của Dân Việt, chiếc xe máy BKS 14P4-6114 nằm gãy gập ở ngay mép công trình, trong tình trạng hư hỏng nặng. Bên dưới hố công trình sâu khoảng 2 mét đầy đất đá và bê tông.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, PV Dân Việt đã có mặt tại hiện trường. Qua quan sát, PV nhận thấy có một người đàn ông tự xưng là đại diện đơn vị thi công ra và nói rằng: Anh N.H.D tự lao xuống thì phải tự đưa xe lên. Không đồng tình, anh D cho rằng việc mình gặp nạn có phần lỗi từ đơn vị thi công vì đã không có che chắn, cảnh báo an toàn ở công trình. Sau đó, anh N.H.D đã báo công an đến giải quyết... Tuy vậy, cuối cùng anh N.H.D đã nhờ người thân đến đưa xe về.

Công an phường có mặt tại hiện trường đến giải quyết sự việc.

Theo thông tin của UBND TP.Móng Cái, đây là Gói thầu thi công hệ thống thoát nước và xử lý nước thải phía Tây Ka Long nằm trong dự án "Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông lần thứ 2 - tỉnh Quảng Ninh" (gọi tắt là GMS 2), thực hiện nhờ nguồn vốn ODA do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ.

Gói thầu có trị giá hơn 200 tỷ đồng được triển khai từ tháng 12.2017. Nhà thầu là công ty TNHH Nhạc Sơn có địa chỉ số 149 đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, Lào Cai, từng cam kết đến hết tháng 6.2018 hoàn thiện hệ thống thoát nước chính để giải quyết ngập lụt cho các khu phố.

Người dân tỏ ra lo lắng cho con em của họ trước sự nguy hiểm của công trình.

Theo phản ánh của người dân, trên dọc tuyến đường đang thi công này hệ thống biển báo, hàng rào che chắn an toàn dựng lên rất ẩu. Trước nguy cơ mất an toàn giao thông khi thi công dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải phía Tây Ka Long đường Hùng Vương, phường Ka Long TP.Móng Cái, ngày 17.5 Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường TP.Móng Cái phối hợp với một số cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra tiến độ của dự án.

Qua kiểm tra việc thi công hệ thống thoát nước và xử lý nước thải dọc tuyến đường Hùng Vương (thuộc phường Ka Long TP.Móng Cái), đoàn phát hiện đơn vị thi công chưa đảm bảo về các quy định liên quan đến phương án đảm bảo An toàn giao thông trong quá trình thực hiện dự án.

Đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư Ban quản lý dự án GMS2 và đơn vị thi công tạm dừng tất cả các hoạt động thi công dự án dọc tuyến đường Hùng Vương từ 18h ngày 17.5 và yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện các biện pháp đảm bảo An toàn giao thông trước 19h ngày 17.5; đảm bảo vệ sinh môi trường, bố trí đầy đủ các hệ thống biển báo cảnh giới An toàn giao thông, bố trí người hướng dẫn điều tiết phân luồng giao thông đặc biệt là giờ cao điểm, đẩy nhanh tiến độ thi công trên dọc tuyến đường Hùng Vương để tránh nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dân Việt tiếp tục thông tin sự việc.