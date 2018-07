Quảng Ninh: Thông xe QL18A sau 2 ngày tắc nghẽn vì ngập lụt

(Dân Việt) Rạng sáng 23.7, điểm ngập úng trên QL18A đoạn dốc đèo Bụt - ranh giới giữa TP.Hạ Long và TP.Cẩm Phả đã được khắc phục và thông đường.

Tính đến 22h ngày 22.7, điểm ngập lụt trên QL18 đoạn qua khu vực Đèo Bụt (phường Quang Hanh, TP.Cẩm Phả) đã được xử lý bơm cạn nước. Hiện các phương tiện tham gia giao thông có thể di chuyển 2 chiều thuận lợi qua khu vực này.

Điểm ngập úng tại dốc Đèo Bụt đã được khắc phục.

Tuy nhiên, các phương tiện lưu thông hướng đi từ Hạ Long sang Cẩm Phả đến nghĩa trang An Lạc Viên hiện mới chỉ được lưu thông một làn. Tại đây, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khắc phục triệt để tình trạng ngập úng.

Các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khắc phục triệt để tình trạng ngập úng.

Để khắc phục tình trạng ngập lụt, giao thông tạm thời tắc nghẽn do mưa lớn, TP.Cẩm Phả đã phải huy động máy bơm công suất lớn 500m3/giờ, trạm điện 400KVA và gần 1.000m đường ống của Công ty Than Khe Sim thuộc Tổng Công ty Đông Bắc bơm hút nước. Theo dự kiến, điểm ngập úng sẽ được khắc phục hoàn toàn và có thể thông xe vào trưa 22.7. Tuy nhiên, do sự cố máy bơm kèm theo mưa lớn tiếp tục kéo dài trong chiều 22.7 đã khiến tiến độ thoát nước cưỡng bức tại khu vực này bị ảnh hưởng.

Dốc Đèo Bụt biến thành "sông" khi nước dâng cao tới trên 2m trong ngày 21.7.

Trước đó, đêm 20 rạng sáng 21.7, trên địa bàn TP.Cẩm Phả đã có mưa to đến rất to kéo dài, dẫn tới tình trạng QL18A, đoạn dốc Đèo Bụt, km15 phường Quang Hanh bị ngập lụt, có chỗ nước dâng cao tới trên 2m, giao thông tạm thời tắc nghẽn. Lực lượng chức năng đã túc trực, thông báo, ngăn phương tiện và người dân qua lại khu vực ngập lụt. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng hỗ trợ xe máy và người dân di chuyển bằng ca nô, thuyền, xuồng; thực hiện việc phân luồng giao thông các phương tiện di chuyển theo hướng tỉnh lộ 279 (đường tránh Hạ Long - Quang Hanh và ngược lại).