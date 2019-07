Quảng Trị: "Không ngăn chặn tốt ở biên giới, đồng bằng sẽ "lụt" ma túy"

(Dân Việt) Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, tình hình tội phạm ma tuý trên địa bàn diễn biến phức tạp.

Ngày 19/7, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Trị khoá VII, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục diễn ra với diễn biến nóng về thông tin tội phạm ma tuý đang diễn ra phức tạp trên địa bàn.

Đại tá Trần Đức Việt - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, tình hình tội phạm ma tuý trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, số người nghiện ma tuý tăng, đặc biệt ở khu vực miền núi huyện Hướng Hoá. Ảnh: Ngọc Vũ

Phát biểu tại kỳ họp, đại tá Trần Đức Việt - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, địa bàn hiện có 1.800 người nghiện ma tuý trên 106 phường, xã, thị trấn, chiếm 0,78% người nghiện của cả nước.

Huyện miền núi Hướng Hoá có số người nghiện ma tuý nhiều nhất với 728 đối tượng, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 40%. Đối tượng nghiện chủ yếu là lứa tuổi thanh niên, chiếm 73,1%.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt hơn 100 vụ buôn bán, sử dụng trái phép chất ma tuý.

Một nhóm đối tượng bị lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang vì có liên quan đến ma tuý. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Trước thực trạng trên, cùng với việc đấu tranh nghiệp vụ, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, địa phương cùng phòng chống ma tuý; tuyên truyền vận động nhân dân tố giác tội phạm, giáo dục con em không sử dụng ma tuý…, nhưng tội phạm ma tuý và người sử dụng ma tuý vẫn tăng.

Nguyên nhân được chỉ ra là do tâm lý đua đòi của một bộ phận thanh thiếu niên hư hỏng, không có việc làm, thường bị rủ rê sa vào ma tuý. Công tác giáo dục còn yếu, sự vào cuộc của hệ thống chính trị còn lỏng lẻo, chưa quyết liệt, có tình trạng khoán trắng cho lực lượng công an, biên phòng. Chưa tạo công ăn việc làm cho người nghiện, sau cai nghiện; việc lập hồ sơ đưa người nghiện vào cai nghiện tại trung tâm còn nhiều vướng mắc, qua nhiều khâu thủ tục dẫn đến chậm. Một lý do nữa là do quá trình đấu tranh, ngặn chặn của lực lượng chức năng công an, biên phòng còn hạn chế.

Đại tá Việt cho biết, nếu không ngăn chặn tốt ở vùng biên giới huyện Hướng Hoá thì vùng đồng bằng sẽ "lụt" ma tuý.

“Tôi xin dẫn lời đồng chí Vinh (Hồ Văn Vinh – Phó Chủ tịch HĐND huyện Hướng Hoá – PV) rằng, ma tuý tăng do nói nhiều làm ít. Bởi vì các cấp chính quyền không vào cuộc. Việc bán ma tuý như một việc bình thường, không được ngăn chặn, đấu tranh” – đại tá Việt nói.

Theo đại tá Việt, để ngăn chặn ma tuý, ngoài công tác đấu tranh của lực lượng chức năng công an, biên phòng thì các cấp chính quyền phải thực sự quan tâm vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma tuý.