Rà soát điểm thi THPT tại Lạng Sơn: Vẫn bỏ ngỏ 5 câu hỏi!

(Dân Việt) Đã hơn 1 ngày trôi qua kể từ khi công bố kết quả thanh tra, rà soát nghi vấn điểm thi THPT Quốc gia tại Lạng Sơn, nhưng đến thời điểm hiện tại, nhiều người - trong đó có các thí sinh và phụ huynh - vẫn còn rất nhiều băn khoăn, suy nghĩ về kết quả này.

Sau 3 ngày làm việc xuyên đêm, đúng 18h30 ngày 21.7, tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố kết quả rà soát điểm thi tại Lạng Sơn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều người vẫn cảm thấy chưa “thông suốt” và đặt ra nhiều câu hỏi về kết quả thanh tra, rà soát mà đại diện tổ công tác của Bộ GD&ĐT đã công bố, đặc biệt với điểm thi của 35 chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Lạng Sơn họp báo công bố kết quả xác minh nghi vấn gian lận điểm thi THPT Quốc gia 2018.

Thứ nhất: Trước khi công bố kết quả thanh tra, ông Bế Đoàn Trọng - đại diện phía Sở GD&ĐT Lạng Sơn thông báo, tổ công tác của Bộ GD&ĐT và Ban chỉ đạo thi của Hội đồng thi Sở GD&ĐT Lạng Sơn chỉ thông tin về kết quả rà soát điểm thi, không trả lời thêm câu hỏi của các phóng viên báo, đài. Vấn đề đặt ra là tại sao phải “nhanh gọn” như vậy? Tại sao không trả lời rõ ràng, cụ thể những băn khoăn, thắc mắc của các phóng viên báo, đài? Đặc biệt với kết quả rà soát đối với điểm thi của 35 thí sinh thuộc Tiểu đoàn CSCĐ, tại sao chỉ cung cấp thông tin chung chung mà không trả lời phỏng vấn báo chí? Đồng thời, cũng không đề cập đến việc rà soát điểm thi được cho là "vụt sáng" của thí sinh N.N.H - học lớp không chuyên Trường THPT chuyên Chu Văn An.

Thứ hai: Trong vòng hơn 20 phút, ông Sái Công Hồng - Trưởng đoàn công tác của Bộ GD&ĐT - đã công bố xong kết quả kiểm tra, rà soát. Tại buổi công bố, ông Hồng có thông tin rằng đoàn đã kiểm tra rà soát kỹ quy trình thi và chấm thi tại điểm thi số 01 Trường THPT chuyên Chu Văn An. Tại điểm thi số 01 này có đầy đủ tất cả hồ sơ lưu trữ thể hiện việc tổ chức coi thi theo quy chế.

Dư luận đặt câu hỏi, tất cả các hồ sơ lưu trữ mà ông Hồng nói là những gì? Những hồ sơ đó liệu đã đủ để khẳng định rằng không có bất cập trong quá trình coi thi và làm bài thi? Vì trước đó, khi đặt câu hỏi: Liệu có tiêu cực xảy ra trong quá trình coi thi, quá trình các thí sinh làm bài thi tại điểm thi số 01 Trường THPT chuyên Chu Văn An hay không? Và có camera quay lại quá trình các thí sinh làm bài hay không? Ông Trần Quốc Tuấn - Giám đốc Sở GD&ĐT Lạng Sơn - cho hay: "Việc rà soát lại camera tại trường Chu Văn An là rất khó bởi điểm trường này không lắp đặt camera".

Ông Sái Công Hồng thông báo kết quả kiểm tra.

Thứ ba: Ông Sái Công Hồng cho biết, tổ công tác đã chấm thẩm định (chấm bằng tay) các bài thi trắc nghiệm của các thí sinh tự do có tổng điểm cao theo khối tổ hợp toán, ngữ văn, lịch sử tại điểm thi THPT chuyên Chu Văn An và một số bài điểm cao cùng tổ hợp các môn này ở các điểm thi khác.

Kết quả công bố không nói cụ thể là đã chấm thẩm định bài thi trắc nghiệm của 35 thí sinh là chiến sĩ CSCĐ tại điểm thi Chu Văn An? Dư luận không hiểu bài thi trắc nghiệm của 35 thí sinh đạt điểm cao nhất được chấm thẩm định bằng tay liệu có phải là bài thi trắc nghiệm của 35 chiến sĩ CSCĐ? Tại sao tổ công tác không trả lời rõ nghi vấn này?

Trước đó, nghi vấn về điểm thi bất thường ở Lạng Sơn được đặt ra khi mạng xã hội lan truyền bảng điểm có đủ họ tên, ngày tháng năm sinh và số điểm 3 môn (toán, ngữ văn, lịch sử) của 35 thí sinh tự do là chiến sĩ CSCĐ với số điểm cao bất thường.

Thứ tư: Ông Sái Công Hồng cũng thông tin: Đối với bài thi tự luận thì tiến hành chấm thẩm định 51 bài thi ngữ văn, trong đó có 35 bài thi của thi sinh tự do và 16 bài thi của thí sinh thi THPT đạt điểm cao ở các điểm thi khác. Sau đó, kết luận có 8 bài thi ngữ văn bị giảm điểm so với mức điểm được Hội đồng thi Sở GD&ĐT Lạng Sơn công bố trước đó. Câu hỏi đặt ra là 35 bài thi môn ngữ văn các của thí sinh tự do được chấm thẩm định lại có phải là bài thi của 35 chiến sĩ CSCĐ? Và tại sao điểm lại bị giảm sau chấm thẩm định lại? Liệu quá trình chấm thi, người chấm bài thi có “lỏng tay” khi chấm khiến điểm bị giảm sau khi đoàn kiểm tra chấm thẩm định lại? Liệu những bài thi môn ngữ văn của các thí sinh còn lại thi tại điểm thi 01 THPT chuyên Chu Văn An có bị “lỏng tay" như vậy?

Điểm thi số 01, Trường THPT chuyên Chu Văn An, Lạng Sơn.

Thứ năm: Trước đó, trên mạng xã hội cũng xuất hiện thông tin cho rằng 1 học sinh là em N.N.H - học lớp không chuyên của Trường THPT chuyên Chu Văn An có điểm thi THPT Quốc gia 2018 cao đột biến so với kết quả học bình thường. Nhiều người bình luận rằng “H là một học sinh đến lớp chỉ để ngủ, chểnh mảng học hành, điểm bình thường trên lớp cũng chỉ ở mức 5, 6,7” (?).

Một câu hỏi nữa đặt ra đó là, đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ GD&ĐT có kiểm tra, rà soát đối với các bài thi của thí sinh này và các thí sinh khác có điểm số bất thường hay không? Và tại sao?

Kết thúc 3 ngày làm việc, tổ công tác của Bộ GD&ĐT khẳng định chưa phát hiện sai phạm trong công tác tổ chức thi của Hội đồng thi Lạng Sơn. Đồng thời, đề nghị Hội đồng thi Lạng Sơn tiếp tục thực hiện các công việc của kỳ thi theo quy chế thi THPT Quốc gia đã ban hành.

Tại buổi họp báo ngày 21.7, ông Sái Công Hồng cũng đề nghị công bố điểm lại để các thí sinh được biết. Làm rõ và kiểm điểm rút kinh nghiệm trách nhiệm các cá nhân liên quan với tổ chấm thi môn ngữ văn, công bố kết quả chấm thẩm định 51 bài thi môn ngữ văn và toàn bộ bài thi trắc nghiệm đã chấm theo quyết định của Bộ GD&ĐT theo đúng quy chế. Quy chế điểm cuối cùng của thí sinh là điểm do hội đồng chấm thẩm định ban hành để các thí sinh điều chỉnh nguyện vọng phù hợp với điểm của mình.

"Chúng ta làm việc vì trách nhiệm và quyền lợi của các thí sinh", ông Hồng nói.