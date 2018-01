Rầm rộ học sinh, sinh viên mua bùa thi đỗ tại TP.HCM

Trong thời buổi hiện đại vẫn còn không ít học sinh, sinh viên tại TP.HCM tin tưởng, bỏ tiền mua bùa thi cử, để rồi “tiền mất tật mang”.

Từ lời rỉ tai của nhiều sinh viên, phóng viên VTV tìm đến một quán nước trong hẻm trên đường Phổ Quang, quận Tân Bình, TP.HCM. Tại đây, phải mất phí chỉ đường 30.000 đồng/người, phóng viên mới tìm được đến nhà một phụ nữ tên Phượng chuyên làm bùa thi đỗ cho học sinh, sinh viên. Người chỉ đường là những tài xế xe ôm đã rất nhiều lần đưa các học sinh, sinh viên sẵn sàng bỏ tiền để mua những lá bùa thi đỗ. Trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 15m2 với đầy đủ dụng cụ hành nghề thầy bói, cô Phượng (thực ra là nam giới) đã ra phí mua bùa 360.000 đồng/bùa với cam kết chắc nịch: "Dù thi gì cũng đỗ". Tuy nhiên, cô Phượng cũng không quên nói: "Tiền nào của nấy". 360.000 đồng là giá cho một lá bùa với thời hạn chỉ trong 1 tuần. Đây là lá bùa linh nghiệm cho những ai lo lắng cho lần thi đầu tiên. Đối với người thi mãi không đỗ thì phải xóa xui xẻo với số tiền lên đến 3,5 triệu đồng/lần. Theo cô Phượng, sau khi mua bùa, làm lễ, chắc chắn giám thị, thầy cô khi chấm bài sẽ bị hoa mắt, chấm điểm cao và đỗ 100%. Vấn đề đáng suy ngẫm là ở thời buổi hiện đại ngày nay vẫn có không ít học sinh, sinh viên thế hệ tri thức tương lai của đất nước còn mù quáng tin vào những điều vô lý, phản khoa học như vậy.

Theo P.V (VTV)

