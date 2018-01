Rét dưới 3 độ C, dân Sa Pa chống chọi bằng những cách độc đáo này

(Dân Việt) Rét dưới 3 độ C, đa số người dân Sa Pa chỉ biết ngồi nhà hơ tay bên đống lửa, còn nếu muốn ra đường, họ phải dùng đủ mọi cách như quấn nilon hay thậm chí quàng cả khăn tắm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, các tỉnh Bắc Bộ đang trải qua đợt rét đậm, rét hại mạnh nhất từ đầu mùa đông tới nay. Đặc biệt không khí lạnh tăng cường còn khiến các tỉnh vùng núi cao ở Bắc Bộ xảy ra rét đậm, rét hại. Tại Sa Pa nhiệt độ trong ngày qua thường xuyên ở mức 3 độ C khiến cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Theo ghi nhận của PV, ngày 10/1, tại Sa Pa liên tục xuất hiện mây mù, mưa phùn nhỏ, trời rét đậm, rét hại. Nhân viên của một cửa hàng thuốc tại thị trấn Sa Pa phải ngồi cạnh máy sưởi cả ngày. Dù thời điểm giữa ban ngày nhưng nhiệt độ tại Sapa vẫn không thể vượt quá 5 độ C. Người dân tại thị trấn Sa Pa tránh rét chủ yếu bằng cách đốt lửa sưởi ấm bất kể ngày đêm. Ông Hùng (người dân thị trấn Sa Pa) cho biết, thời tiết rét đậm kéo dài khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. “Những ngày rét thế này thì chỉ có ngồi cạnh bếp lửa hơ tay cả ngày chứ muốn đi đâu, làm việc gì cũng rất ngại.” ông Hùng chia sẻ. Người dân Sa Pa khi ra đường không chỉ mặc nhiều lớp áo mà còn phủ kín người và xe bằng áo mưa và nilon phủ tay, ngực và cả đầu xe để tránh mưa ướt… Cha con anh Thuận (thị trấn Sa Pa) vừa ăn cơm vừa ngồi quây quần bêp bếp lửa đặt ở giữa nhà. Trẻ em Sa Pa đi học phải mặc nhiều lớp áo nhưng vẫn không ngăn được cái rét buốt da thịt khi nhiệt độ tụt sâu chỉ còn khoảng 2 độ C. Những người phụ nữ dân tộc Mông ở Sa Pa cho biết, trên đường xuống chợ, bất kể thấy nhà dân nào có bếp lửa họ đều ghé vào xin sưởi nhờ rồi mới tiếp tục hành trình của mình. Dù đã quen sống ở vùng cao hàng nghìn năm nay, quen với các đợt giá rét, thế nhưng khi nhiệt độ xuống thấp kỷ lục họ cũng không thể chịu nổi. Trẻ em theo cha mẹ đi du lịch Sa Pa trong những ngày lạnh giá nhất của đợt rét này được quấn thêm khăn tắm khi ra đường. Nhiều hàng quán ở Sa Pa phải quây bạt, nilon để tránh gió hoặc chấp nhận nghỉ bán do nhiệt độ giảm quá sâu.

