Rét khốc liệt dưới 0 độ C, băng giá phủ trắng Sa Pa và Mẫu Sơn

(Dân Việt) Nhiệt độ đồng loạt giảm xuống dưới 0 độ C khiến băng giá xuất hiện nhiều ở Sa Pa (Lào Cai) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

Băng giá phủ trắng Mẫu Sơn và Sa Pa do nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. (ảnh minh họa: Hoàng Lăng Huy).

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, chiều và đêm hôm qua (4/2), một đợt không khí lạnh từ phương bắc tăng cường xuống nước ta. Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc đồng loạt giảm xuống sâu, trời rét buốt.

Lúc 7h sáng nay (5/2), các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất đều giảm thấp hơn so với ngày hôm trước.

Cụ thể, Láng (Hà Nội) xuống mức 11,8 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) 11,2 độ C. TP Thái Bình (Thái Bình) giảm đến 11 độ C, Văn Lý (Nam Định) 11,5 độ C; TP Bắc Giang (Bắc Giang) 10,5 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) 10,4 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) 4,1 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,2 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) giảm tới 1,7 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) thấp hơn 1 độ C.

Ông Lưu Minh Hải – Giám đốc Đài KTTV Lào Cai cho hay, sáng nay, Sa Pa rét dữ dội, nhiệt độ giảm xuống còn âm 0,6 độ C. Tiết trời có mưa phùn và sương mù dày đặc càng làm tăng thêm mức độ lạnh rét. Đây là nhiệt độ thấp nhất ghi nhận được tại Sa Pa tính từ đầu mùa đông đến nay.

“Tại khu vực thác Bạc, đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa), do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C khiến băng giá hình thành phủ trắng cây cỏ”, ông Hải thông tin.

Ngoài ra, băng giá bám một lớp dày vào đường nhựa gây trơn trượt có các phương tiện giao thông khi đi qua đoạn đường này. Hiện Cảnh sát giao thông huyện Sa Pa đang thường trực trên Ô Quý Hồ để điều tiết, phân luồng cho các phương tiện qua lại nhằm hạn chế tai nạn.

Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cũng rét khốc liệt âm 0,8 độ C khiến băng giá hình thành.

Ông Hải cho biết thêm, ngày và đêm 5/2, không khí lạnh tác động đến miền Bắc có cường độ ổn định khiến nhiệt độ các khu vực ít biến động.

Dự báo đêm nay, phía tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất trong khoảng 9-11 độ C, vùng núi từ 4-6 độ C. Phía đông Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội phổ biến từ 9-11 độ C, vùng cao 5-7 độ C. Mẫu Sơn và Sa Pa thấp nhất âm 1 đến 0 độ C.