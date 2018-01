Rét kỷ lục ở Mỹ và Trung Quốc, có phải tiểu kỷ băng hà đang quay lại?

(Dân Việt) Những đợt rét khủng khiếp đang xảy ra tại một số quốc gia như Mỹ, Trung Quốc… khiến nhiều người lo lắng tiểu kỷ băng hà đang quay trở lại.

Cậu bé Trung Quốc tóc bị đông đá khi đến trường (ảnh Chinanews)

Mới đây, báo chí đưa tin, nước Mỹ đang chìm sâu trong một đợt rét kỷ lục. Không khí lạnh từ Bắc Cực tràn xuống khiến nhiệt độ giảm xuống mức âm độ C. Các nhà khí tượng học gọi đây là một đợt “bùng phát Bắc Cực".

Nhiệt độ ban ngày ở thành phố Chicago có lúc xuống tới -15 độ C; thành phố International Falls giảm xuống -38 độ C. Thậm chí, đỉnh núi Washington, ở New Hampshire ghi nhận mức nhiệt độ giảm sâu tới -70 độ C…

Ở bên này châu lục, Trung Quốc cũng đang chịu ảnh hưởng của một đợt rét khủng khiếp. Nhiệt độ nhiều nơi giảm xuống chỉ còn -20 độ C, một số nơi như Tân Cương giảm xuống đến -41 độ C. Những trận tuyết lớn, dày tới 2-8mm, thậm chí 12 - 15mm xảy ra khiến giao thông tê liệt và gây thiệt hại lớn.

Tại Việt Nam, từ ngày 8/1, một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống cũng khiến thời tiết nước ta giảm sâu nhất từ đầu đông. Rét đậm, rét hại xảy ra diện rộng; vùng núi cao đã xuất hiện băng giá.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định, mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn so với 3 năm trở lại đây. Các đợt rét đậm, rét hại xuất hiện và mỗi đợt sẽ kéo dài từ 7-10 ngày.

Còn nhớ, mới đây, các nhà khoa học của Đại học Anh Northumbria đưa ra dự báo, đến khoảng năm 2030 gần như toàn bộ diện tích Trái đất có thể bị phủ một lớp băng tuyết. Bởi vậy, mùa đông sẽ trở lên lạnh giá hơn và Trái đất sẽ trải qua thời kỳ tiểu kỷ băng hà.

Việt Nam cũng đang trải qua một đợt rét đậm, rét hại diện rộng, cây cối hóa đá trên các đỉnh núi cao. (ảnh: Anh Đức Nguyễn).

Với mùa đông khắc nghiệt diễn ra ở nhiều quốc gia như hiện tại, nhiều người lo lắng, liệu có phải tiểu kỷ băng hà đã quay trở lại sớm hơn dự kiến?

Về vấn đề này, ngày 11/1, ông Đặng Vũ Tuấn Sơn – Chủ tịch Hội thiên văn học trẻ Việt Nam cho hay, đợt lạnh này ở một số quốc gia là chu kỳ biến đổi tuần hoàn của khí hậu trên trái đất, do hoạt động dòng biển ở đại dương gây biến đổi khí hậu chứ không phải tiểu kỷ băng hà.

“Tiểu kỷ băng hà là do ảnh hưởng hoạt động của Mặt trời. Mặt trời sẽ hoạt động yếu hơn nên lượng nhiệt Trái đất nhận được sẽ ít hơn. Vì thế, cả Trái đất sẽ lạnh đi chứ không riêng quốc gia nào”, ông Sơn nói.

Ông Sơn cũng cho rằng, theo như dự báo thì tối thiểu phải năm 2030 tiểu kỷ băng hà mới quay trở lại. Khi ấy, gần như toàn bộ diện tích Trái đất sẽ bị đóng băng vào mùa đông.

Tuy nhiên, tiểu tức là nhỏ nên tiểu kỷ băng hà sẽ không đáng sợ như kỷ băng hà. Nó chủ yếu ảnh hưởng đến các nước có khí hậu ôn đới.

Còn đối với Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, nó có thể xảy ra nhưng sẽ nhẹ nhàng. Con người vẫn sống bình thường, chỉ có thời tiết sẽ rét hơn rất nhiều, tuyết rơi nhiều hơn ảnh hưởng đến đời sống người dân, giao thông đi lại, hoạt động sản xuất...