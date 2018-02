Rét kỷ lục vừa qua, miền Bắc lại sắp đón không khí lạnh tăng cường

(Dân Việt) Miền Bắc lại sắp đón một đợt không khí lạnh tăng cường khiến trời chuyển mưa rét sau khi vừa trải qua một đợt rét đậm, rét hại kỷ lục.

Miền Bắc hửng nắng được khoảng 2 ngày trước khi không khí lạnh tăng cường tràn về. (ảnh minh họa: Việt Linh).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, miền Bắc vừa trải qua đợt rét đậm, rét hại liên tục, kéo dài từ ngày 26/1-7/2. Lần đầu tiên trong lịch sử, ngành khí tượng ghi nhận nhiệt độ ở miền Bắc dưới 10 độ C mà kéo dài hơn 10 ngày.

Hôm nay (9/2), khối không khí lạnh suy yếu, toàn miền Bắc bừng nắng ấm, nhiệt độ tăng thêm từ 2-3 độ C.

Cao nhất tại Hà Nội có thể đạt 20-21 độ C – mức cao nhất trong suốt 12 ngày qua. Khu vực trung du phổ biến 17-18 độ C. Về đêm, Hà Nội rét 12-14 độ. Các tỉnh vùng núi đêm rét 10-12 độ C, riêng vùng núi cao rét dưới 6 độ.

Tuy nhiên, từ chiều mai (10/2), miền Bắc sẽ chịu tác động của một khối không khí lạnh tăng cường, trời chuyển mưa nhỏ rải rác vắt qua đến ngày 11/2. Trong đó mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.

Từ chiều mai, Hà Nội sẽ giảm khoảng 2 độ, về mức 18 độ C, sau đó ngày 11/2 sẽ tiếp tục giảm thêm 2-3 độ C, trời chuyển rét đậm, ban ngày chỉ 15-16 độ, đêm rét 13-14 độ.

Tại khu vực Bắc Miền Trung, hôm nay nắng đều, trời ấm áp 20-23 độ C, đêm rét 12-15 độ. Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận tăng thêm từ 1-3 độ C, phổ biến từ 24-30 độ, riêng các tỉnh Đà Nẵng – Phú Yên đêm rét 16-19 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ chủ đạo là nắng, trong đó Nam Bộ mát mẻ 28-31 độ C, đêm se lạnh 19-23 độ. Các tỉnh Tây Nguyên ngày se lạnh 26-29 độ, đêm rét 12-15 độ.

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày 9-10/2, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

Ngày 11-12/2, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày 9/2, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 10-12/2, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày 10, ngày 11, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét; từ ngày 11 trời rét đậm, tập trung ở khu vực vùng núi, trung du.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày 9-10/2, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều có nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2. Phía bắc trời rét, phía nam đêm và sáng trời rét.

Ngày 11-12/2, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày 9-10/2, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh.

Ngày 11-12/2, phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam phổ biến có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc trời lạnh.

Tây Nguyên: Từ ngày 9-12/2, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nam Bộ: Từ ngày 9-12/2, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội: Ngày 9-10/2, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, từ chiều tối ngày 10 khả năng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét.

Ngày 11-12/2, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét, có nơi rét đậm.