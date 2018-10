Rước họa khi đắp lá chữa ung thư vú

(Dân Việt) Theo y học, ung thư vú (UTV) nếu phát hiện sớm, tỷ lệ chữa khỏi lên đến 80-90%. Tuy nhiên, tồn tại một thực tế là không ít bệnh nhân đã bỏ lỡ cơ hội được điều trị sớm khi tìm đến ông lang, bà lang lấy thuốc lá về tự đắp khiến ngực lở loét, ung thư chuyển sang giai đoạn muộn...

Khủng khiếp những vết loét do đắp lá

Mới đây, các bác sĩ Khoa Nội 1 - Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) tiếp nhận nữ bệnh nhân H.T.T (51 tuổi, trú huyện Bắc Quang, Hà Giang) nhập viện với các vết lở loét, sưng phồng, chảy máu mủ ở vú. Theo lời kể của bệnh nhân T, trước đây, bà tự sờ thấy u ở vú nhưng không đi khám mà nghe lời mách rồi mua thuốc lá của thầy lang về đắp. Sau gần một năm đắp lá, chẳng những khối u vú không nhỏ đi mà ngày càng to hơn, căng phồng như quả bưởi và loét vỡ gây loét ngoài da, sùi.

Xạ trị điều trị ung thư tại Bệnh viện K T.Ư. Ảnh: L.M

Để phát hiện sớm UTV, các bác sĩ Bệnh viện K khuyến cáo, ngay cả người trẻ cũng nên khám, kiểm tra định kỳ tuyến vú. Hàng tháng có thể kiểm tra ngay tại nhà sau kỳ kinh 7 ngày bằng cách tự sờ nắn, khi thấy bất thường. Nếu thấy có hạch ở nách, vú, cần đến ngay cơ sở y tế khám.

“Bệnh nhân H.T.T đã bị tổn thương thâm nhiễm toàn bộ vú trái, giai đoạn lan rộng tại chỗ không còn khả năng phẫu thuật. Bệnh nhân đang được điều trị hoá chất. Tuy nhiên đó chỉ là điều trị triệu chứng, giúp kéo dài thời gian tối đa” - bác sĩ Đỗ Huyền Nga - Phó Khoa Nội 1 cho biết

Một trường hợp khác là một nữ bệnh nhân (52 tuổi, trú tại Phú Thọ) nhập viện với các vết lở loét, sưng phồng, chảy máu mủ ở vú. Theo lời kể của bệnh nhân, trước đó, bà đã được chẩn đoán UTV giai đoạn 2. Dù bác sĩ khuyên UTV giai đoạn này có tỷ lệ khỏi bệnh rất cao nếu tuân thủ phác đồ điều trị, nhưng bà C đã nghe lời của bạn bè, nhờ người làng mua thuốc lá của “thầy lang” trên vùng núi với lời quảng cáo “chữa khỏi nhiều ung thư hiểm nghèo như phổi, vú, não”. Sau khi đắp lá, ngực bà đau tức, nóng rát nhưng bà C tin đó là dấu hiệu thuốc “có tác dụng”. Chỉ đến khi ngực lở loét kinh khủng, con cái ép đi khám, bà C mới đi. Tại Bệnh viện K, qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bà C bị nhiễm trùng nặng tuyến vú do đắp lá, phần hoại tử đã lan rộng sang nách. Các bác sĩ đã phải cắt bỏ toàn bộ vú và khoét rộng sang cả nách. Điều đáng tiếc là khối u vú của bà C đã xâm lấn, di căn, chuyển sang ung thư giai đoạn 4, cơ hội chữa khỏi bệnh là rất thấp.

Nên tin vào khoa học

Bác sĩ Lê Thanh Đức - Trưởng khoa Nội 5, Bệnh viện K T.Ư cho hay, không hiếm những trường hợp bệnh nhân có khối u lớn, ngực lở loét do đắp lá nhập viện. Hầu như những bệnh nhân này khi chụp chiếu thường cho thấy UTV di căn phổi, gan, xương, giai đoạn 4, khiến quá trình điều trị khó khăn. Không chỉ bệnh nhân ở vùng sâu, vùng núi tin vào “bài thuốc thần” chữa ung thư bằng cách đắp lá hay thuốc nam mà ngay cả người thành thị cũng dễ mê muội, chữa bệnh theo lời mách nước.

Theo bác sĩ Đức, việc đắp lá, dán cao hoàn toàn không có khả năng chữa khỏi bệnh ung thư. Đắp lá lung tung, không chỉ trì hoãn thời gian chữa bệnh mà một số loại hồ, cao dán còn có tính chất nóng, kích thích tế bào ung thư phát triển, làm khối u lớn nhanh hơn.

“Từ thực tiễn cho thấy người bệnh nên tin tưởng và làm theo cách chữa bệnh khoa học, tránh tâm lý buông xuôi muốn đến đâu thì đến, từ chối điều trị bằng các phương pháp khoa học để chữa bệnh theo các mách bảo, theo mạng xã hội... để rồi tiền mất mà thêm tật. Hậu quả là bệnh nhân bị chậm điều trị dẫn đến ung thư chuyển sang giai đoạn muộn hơn khiến việc điều trị khó khăn, thậm chí là quá muộn” - bác sĩ Đức nói.

Bác sĩ Đỗ Huyền Nga cũng nhận định, tỷ lệ chữa khỏi ung thư nếu phát hiện sớm ở giai đoạn 1, giai đoạn 2 là rất lớn. Tuy nhiên, phần lớn chị em còn chưa ý thức được sự quan trọng của tầm soát UTV nên hầu hết các ca bệnh đều để đến khi khối u lớn, bị đau đớn, lở loét mới đi khám. Khi đó, nhiều trường hợp đã chuyển sang giai đoạn 4.