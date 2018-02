Sa Pa lạnh dưới 0 độ C, băng tuyết lại phủ trắng đèo Ô Quý Hồ

Kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, do nhiệt độ dưới 0 độ C nên khu vực đèo Ô Quý Hồ cao hơn 2.000 m lại có băng tuyết phủ trắng, tạo nên phong cảnh tuyệt đẹp và lạ mắt.

Chiều và đêm hôm qua (2.2), một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh đã tăng cường xuống Lào Cai gây mưa nhỏ vài nơi ở vùng thấp. Vùng cao có mưa nhỏ, mưa phùn rải rác. Trời chuyển rét đậm, rét hại sâu hơn, vùng núi rét hại nặng đến rất nặng.

Dự báo ngày và đêm nay (3.2), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu tới khu vực tỉnh Lào Cai và sau đó cường độ ổn định nên nhiệt độ ở Sa Pa và các nơi khác lạnh thêm.

Sáng sớm ngày 3.2, các trạm khí tượng trên địa bàn tỉnh Lào Cai ghi nhận được nhiệt độ thấp nhất các địa phương đồng loạt giảm sâu, trong đó cá biệt có thị trấn Bắc Hà nhiệt độ giảm xuống còn 4 độ C, thị trấn du lịch Sa Pa giảm tới âm 0,4 độ C.

Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được tại vùng núi Sa Pa tính từ đầu năm 2018 đến nay.

Do nhiệt độ xuống dưới 0 độ C nên khu vực từ thác Bạc trở lên đèo Ô Quý Hồ lại xuất hiện băng giá. Người dân địa phương và một số khách du lịch cho biết, rạng sáng ngày hôm nay (3.2), băng tuyết đã xuất hiện và bám vào cành cây, ngọn cỏ dưới mặt đất, càng lên cao cường độ băng giá càng tăng dần.

Dự báo ngày và đêm hôm nay 3.2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng sâu xuống Lào Cai, sau có cường độ ổn định, khiến nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp thêm.

Đêm nay, nhiệt độ thấp nhất giảm xuống 9-10 độ C, vùng núi cao khoảng 3-4 độ C. Sa Pa vẫn rét nhất dự báo âm 1 đến 0 độ C, do đó các vùng núi cao trong tỉnh Lào Cai tiếp tục đề phòng mưa tuyết, băng giá.

Cùng với việc chỉ đạo phòng chống rét hại, rét đậm và băng giá, mưa tuyết gây ra, UBND tỉnh Lào Cai vừa có công điện chỉ đạo các ngành hữu quan và huyện Sa Pa và Bát Xát có giải pháp đảm bảo an toàn cho du khách lưu thông xe máy trên đường.