Saigontourist lo toàn bộ chi phí cho người nhà du khách sang Ai Cập

(Dân Việt) Đến 15h chiều 29.12 đã có 9 thân nhân của đoàn du khách bị đánh bom ở Ai Cập xác nhận sẽ sang Ai Cập. Trong đó có 2 người khởi hành ngày 29.12 và 7 người khởi hành ngày 30.12. Tất cả thân nhân du khách đều được Saigontourist lo toàn bộ chi phí và thủ tục cho chuyến đi.

Trao đổi với Dân Việt, bà Đoàn Thị Tranh Trà, đại diện của hãng lữ hành Saigontourist, cho biết đoàn khách gồm 14 khách du lịch và một hướng dẫn đi tour Ai Cập từ ngày 22.12 đến 28.12.2018. Vụ nổ bom xảy ra khi xe chở đoàn khách đang trên đường di chuyển đến một địa điểm ăn tối trước khi ra sân bay về Việt Nam theo đúng lộ trình.

Bà Thanh Trà cho biết, theo thông tin từ phía đối tác, trong số 15 người trong đoàn, có 7 du khách an toàn đang được bố trí ở khách sạn, 5 du khách bị thương hiện đang ở bệnh viện El-Haram và 3 người tử vong.

Lãnh đạo công ty Saigontourist đã cử đoàn sang Ai Cập để hỗ trợ du khách. Dự kiến đoàn sẽ có mặt vào khoảng 13h40 ngày 30.12 (giờ Việt Nam).

Theo vị đại diện này, đến 15h chiều 29.12 đã có 9 thân nhân của đoàn du khách bị đánh bom ở Ai Cập xác nhận sẽ sang Ai Cập. Trong đó có 2 người khởi hành ngày 29.12 và 7 người khởi hành ngày 30.12. Tất cả thân nhân du khách đều được Saigontourist lo toàn bộ chi phí và thủ tục cho chuyến đi.

"Công ty xác định điều quan trọng nhất là tập trung sự quan tâm cao độ và mọi nguồn lực để đảm bảo sự an toàn cho du khách, giúp khách ổn định tinh thần và phối hợp với chính quyền Ai Cập, Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập để đưa du khách về nước an toàn, nhanh chóng", bà Thanh Trà cho hay.

Hiện trường vụ đánh bom xe chở du khách Việt hôm 28.12. Ảnh: AFP.

Trong một diễn biến khác, để đảm bảo an toàn cho du khách, Tổng cục Du lịch yêu cầu các công ty lữ hành đang có đoàn khách du lịch tại Ai Cập cần phối hợp với các cơ quan chức năng, đối tác có các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách.

"Đối với những doanh nghiệp đang khai thác điểm đến tại Ai Cập, cần cân nhắc việc tổ chức các chương trình cho khách du lịch đến Ai Cập trong thời gian tới, thường xuyên cập nhật thông tin, cảnh báo cho khách nhu cầu đi du lịch trong thời gian tới", văn bản do Vụ trưởng Vụ lữ hành Trần Quý Phương ký nêu yêu cầu.