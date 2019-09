Lần đầu đề xuất phạt sàm sỡ, kích dục nơi công cộng 5 triệu đồng

(Dân Việt) Nhiều hành vi lâu nay chưa được pháp luật điều chỉnh cụ thể để xử lý như sàm sỡ, quấy rối tình dục, khiêu dâm, kích dụng nơi công cộng... đã được bổ sung vào dự thảo Nghị định do Bộ Công an soạn thảo.

Hành vi khiêu dâm nơi công cộng bị đề xuất xử phạt từ 3 - 5 triệu đồng

Trong thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) do Bộ Công an soạn thảo, đang được lấy ý kiến rộng rãi có rất nhiều hành vi được bổ sung để xử lý như: Gọi điện thoại đến số điện thoại khẩn cấp 113, 114, 115 hoặc đường dây nóng của cơ quan, tổ chức để quấy rối, đe dọa, xúc phạm; Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi mà không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Sàm sỡ, quấy rối tình dục; Có hành vi khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng...

Theo dự thảo Nghị định, hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi mà không thuộc trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Sàm sỡ, quấy rối tình dục; Khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 3 – 5 triệu đồng.

Theo Luật sư Nguyễn Quang Tiến (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), dự thảo Nghị định nêu trên đã bổ sung rất nhiều hành vi so với Nghị định 167/2013 hiện hành.

“Thời gian qua nhiều vụ kẻ biến thái có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục phụ nữ trong thang máy, trên xe buýt được camera ghi lại. Cơ quan chức năng áp dụng điểm a, khoản 1 điều 5 của Nghị định 167 (Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác) để xử phạt người có hành vi vi phạm 200 nghìn đồng (mức phạt quy định từ 100 -300 nghìn đồng). Từ thực tiễn đó thấy 2 vấn đề đặt ra, thứ nhất mức xử phạt theo quy định hiện hành rất thấp không đảm bảo tính răn đe; thứ hai, quy định hiện hành chưa chi tiết, chưa cụ thể hóa các hành vi so với thực tiễn. Dự thảo Nghị định do Bộ Công an xây dựng vừa bổ sung thêm nhiều hành vi, vừa tăng mức phạt lên rất cao, như vậy đảm bảo với điều kiện thực tiễn hiện nay hơn”, luật sư Tiến phân tích.

Đối với hành vi khiêu dâm, kích dục nơi công cộng được bổ sung vào dự thảo Nghị định cũng đã góp phần “bịt” các khoảng trống pháp luật. Trong thực tiễn thời gian vừa qua cũng đã xảy ra những hành vi gây bức xúc và việc xử lý gặp không ít khó khăn.

Vụ thứ nhất, vào cuối giờ chiều ngày 26/6, chiếc xe buýt số 01 có lộ trình từ Bến xe Gia Lâm đi Bến xe Yên Nghĩa, khi tới phố Tây Sơn khu vực Đại học Thủy lợi thì có một nam thanh niên tên H.M.H (SN 1995, trú tại phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lên xe. Một lúc sau, hành khách trên xe phát hiện người này đứng sau ghế ngồi của hai thiếu nữ và có hành vi thủ dâm. Phát hiện sự việc, mọi người đã hô hoán.

Vụ việc thứ hai cũng diễn ra trong tháng 6/2019, khi xe buýt tuyến 01 chạy hướng Bến xe Yên Nghĩa - Bến xe Gia Lâm (Hà Nội) đến gần trụ sở Công an phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, tài xế đã cho xe dừng lại rồi vào trình báo việc một người đàn ông khi đứng gần một nữ sinh cấp đã thủ dâm trên xe khiến nữ sinh sợ hãi, la hét.

Khi xử lý hành vi của nam thanh niên H.M.H, đại diện Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã thừa nhận, quy định của pháp luật hiện hành cũng chưa có chế tài, điều luật riêng để xử lý hành vi thủ dâm nơi công cộng. Vì không có điều luật sát với hành vi thực tế nên cơ quan chức năng vận dụng quy định tại điểm a khoản 1, điều 5, Nghị định 167/2013 để xử lý. Tuy nhiên quy định tại điều, khoản này lại ở vào trường hợp có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác. Việc áp dụng quy định này để xử lý hành vi khiêu dâm, kích dục nơi công cộng là không hợp lý.