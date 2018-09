Sập hệ thống VNG nhiều giờ, người dùng Zalo phản ứng mạnh

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 11 giờ trưa 23.9, một số bạn đọc đã phản ánh trình trạng không thể truy nhập vào trang web, dịch vụ hay ứng dụng nào của VNG Corp. Cụ thể, nhiều người phản ánh, kể từ thời điểm nói trên, họ không thể truy cập vào một số trang trực tuyến của VNG như Zalo, Zalo Pay, Zing MP3, các loại game như 360game, gamemobile, wegame... cũng bị vô hiệu hóa, không truy cập được. Cùng thời điểm, trang baomoi.com và hàng loạt tờ được Báo Mới cung cấp cms và hỗ trợ kĩ thuật (gần 20 tờ), trong đó có nhiều tờ báo lớn như: VOV, Thanh Niên, Tiền Phong, Pháp luật TP.HCM, An Ninh Thủ Đô, Zing.vn... thậm chí, kể cả trang chủ của VNG cũng không thể truy cập được. Ngay lập tức, Công ty VNG đã phát đi thông cáo báo chí về việc khó truy cập sản phẩm, dịch vụ sáng 23.9. Theo VNG, nguyên nhân dẫn đến sự cố là do hệ thống VNG đã gặp sự cố về điện trong thời điểm ngắt điện tại Công viên phần mềm Quang Trung (TP.Hồ Chí Minh). Đến thời điểm 16h ngày 23.9 một số báo mạng điện tử như VOV, Zing New, Tiền Phong, An ninh Thủ đô, Thanh niên, Sài Gòn Giải phóng,... đã truy cập được bình thường... Tuy nhiên, một số trang mạng xã hội như 360game, Zing Mp3, Zalo vẫn chưa thể sử dụng.