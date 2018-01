Sau đối thoại, BOT Ninh An miễn phí cho xe loại 1 ở Ninh Hòa từ 5.1

Sáng nay, công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả - chủ đầu tư trạm BOT Ninh An (Khánh Hòa) đã tổ chức đối thoại với hơn 100 chủ phương tiện ở Ninh Hòa về phí vé.

Theo đó, 9h sáng, buổi đối thoại bắt đầu với không khí rất căng thẳng. Chủ các phương tiện ở Ninh Hòa muốn miễn phí vé qua trạm. Trong khi chủ đầu tư trạm BOT Ninh An thì nói phải chờ chủ trương của Bộ GTVT. Chủ đầu tư BOT Ninh An đối thoại với chủ phương tiện ở Ninh Hòa sáng nay Các chủ phương tiện ký cam kết Không nhượng bộ, chủ các phương tiện đồng loạt cho rằng, cùng là Ninh Hòa nhưng việc chỉ giảm 100% phí vé qua trạm cho 3 xã: Ninh Lộc, Ninh Hà và Ninh Quang là không công bằng. Chủ đầu tư cần phải quyết nhanh. Anh Trần Phí Tuấn, phường Ninh Hiệp, TX Ninh Hòa cho rằng: “Nhà mình cách trạm chưa đầy 5km. Mỗi ngày qua đây đôi ba lần phải đóng phí liên tục nên rất bức xúc. Mong được sớm giảm phí vé”. Trước tình hình đó, Tổng giám đốc công ty Đèo Cả Trần Phúc Tự quyết định: “Ngay trong ngày mai, chúng tôi sẽ miễn phí vé cho các xe 12 chỗ trở xuống, xe tải dưới 2 tấn, các loại xe buýt vận tải công cộng (tức xe loại 1) ở Ninh Hòa. Nếu đồng ý, chúng ta làm cam kết”. Thống nhất quan điểm, ngay trong trưa nay, công ty và hơn 100 chủ phương tiện đã ký cam kết. Ban đầu sẽ có gần 200 phương tiện loại 1 ở Ninh Hòa được miễn vé qua trạm BOT Ninh An. Cũng theo ông Tự, trong ngày mai, chủ các phương tiện có xe từ loại 2 đến loại 4 ở Ninh Hòa sẽ ký cam kết với công ty Đèo Cả thống nhất kiến nghị gửi lên Bộ GTVT để xem xét giảm 50% phí vé qua trạm. Tài xế đòi lại tiền vé tháng ở BOT Ninh An. Clip: Zing

Theo Nam Kha (Vietnamnet)

Tag: BOT Ninh An, BOT Ninh An xả trạm, BOT Ninh An đối thoại, BOT Ninh An Khánh Hòa