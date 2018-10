Sau nghi vấn "bảo kê" ở chợ Long Biên, xử lý 26 trường hợp vi phạm

(Dân Việt) Lãnh đạo quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, trong ngày đầu ra quân lực, lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 26 phương tiện xe ô tô vi phạm vận chuyển hàng hóa vào chợ Long Biên.

Tối 1.10, Công an quận Ba Đình đã phối hợp với lực lượng Công an quận Hoàn Kiếm, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an TP.Hà Nội, Thanh tra GTVT ra quân thực hiện Kế hoạch giải quyết trật tự ATGT-TTĐT tại khu vực chợ Long Biên - địa điểm mà trước đó báo chí phản ánh nghi có hiện tượng "bảo kê" diễn ra công khai.

Chợ Long Biên thuộc địa bàn phường Phúc Xá, quận Ba Đình, TP.Hà Nội hiện có hơn 1.200 hộ kinh doanh tại chợ, bao gồm 11 ngành hàng, trong đó ngành hàng hoa quả chiếm tỷ lệ 38%, rau củ quả chiếm 39% còn lại là kinh doanh thuỷ hải sản và hàng hoá khác.

Trong ngày đầu ra quân lực lượng chức năng đã kiểm tra, lập biên bản xử lý 26 phương tiện xe ô tô vi phạm vận chuyển hàng hóa vào chợ Long Biên, phạt tiền hơn 20 triệu đồng.

Thời gian chợ hoạt động là 24/24h. Trung bình hàng ngày có khoảng 200 xe ô tô vào chợ, ngày cao điểm lên đến 300 xe (chủ yếu là từ 21h đến 2h, trong đó có nhiều xe có tải trọng lớn vượt quá 2,5 tấn).

Trước đó, thực hiện yêu cầu của UBND quận Ba Đình, cuối giờ chiều ngày 1.10, Ban quản lý (BQL) chợ Long Biên đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động của 2 tổ bốc xếp tại chợ với 32 thành viên.

Đồng thời, thông báo đề nghị các tiểu thương chủ động bố trí người tổ chức bốc xếp hàng hóa, BQL đã tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ duy trì đảm bảo an ninh trật tự, trật tự ATGT trong chợ, hướng dẫn các lái xe đóng tiền vào chợ theo quy định của pháp luật tại các điểm do BQL bố trí.

Trong thời gian này, để đảm bảo ANTT, ATGT, ngăn chặn các tình huống có thể phát sinh, trong suốt thời gian hoạt động của chợ, các lực lượng như Thanh tra GTVT, CSTT, Công an phường Phúc Xá… thường xuyên có mặt để tổ chức điều tiết, phân làn giao thông, hạn chế tình ùn ứ tại các tuyến đường dẫn vào chợ Long Biên.

Liên quan đến vụ việc nghi có "bảo kê" tại chợ Long Biên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự "Cưỡng đoạt tài sản" theo điều 170 Bộ luật Hình sự để điều tra về việc.

Ngày 20.9 một số cơ quan báo chí phản ánh hoạt động “bảo kê” diễn ra công khai tại chợ Long Biên. Theo phản ánh, để được buôn bán và đỗ xe chuyển hàng, tiểu thương tại đây phải đóng tiền bãi.

Theo quy định, tiểu thương khi vào cổng chợ chỉ mất 15.000 đến 60.000 đồng/lượt xe, xe nào vào trước thì đỗ trước. Nhưng thực tế, họ phải nộp 200.000-350.000 đồng/lượt. Mỗi lần nộp tiền, tiểu thương chỉ được đi một mình, giao tiền trên tầng 2 của Ban quản lý chợ Long Biên và không nhận được biên lai, hóa đơn. Tại đây, có khoảng 300 tiểu thương phải đóng tiền đỗ xe.

Tại hội nghị trực tuyến với các quận, huyện, thị xã chiều 28.9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng với hình ảnh được nêu trong phóng sự mà báo chí phản ánh thì các hành vi vi phạm pháp luật đã rõ. Ông Chung yêu cầu cơ quan chức năng xử lý nghiêm, không để tình trạng này tái diễn.

Mới đây, UBND quận Ba Đình đã tạm đình chỉ công tác đối với một Phó ban quản lý chợ và chỉ đạo ban quản lý chợ tạm dừng hoạt động của 2 đội bốc xếp hàng hóa tại chợ Long Biên.

Hiện, cơ quan điều tra đang làm rõ toàn bộ vụ án theo tinh thần quyết liệt, xử lý nghiêm nếu có đối tượng liên quan.