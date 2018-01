Sở Giáo dục đề xuất lắp camera trong lớp mầm non

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.HCM đề xuất TP khuyến khích các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục lắp đặt camera nhằm ngăn chặn bạo hành trẻ em, đảm bảo việc nuôi dạy trẻ an toàn.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn vừa có công văn gửi Thường trực UBND TP về việc lắp đặt hệ thống camera tại các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục tại TP. Theo Sở, sau khi lấy ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an TP, hiện chưa có quy định pháp luật cụ thể liên quan đến việc lắp đặt camera- là một trong những điều kiện để được cho phép thành lập và hoạt động đối với trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ, các nhóm trẻ, lớp mầm non tư thục và các trường học. Cơ sở mầm non Mầm Xanh từng xảy ra nạn bạo hành trẻ em. Hiện cơ sở này đã bị đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, Sở GD-ĐT nhận thấy việc lắp đặt camera tại các nhóm trẻ và lớp mầm non tư thục sẽ là một công cụ hỗ trợ việc giám sát hiệu quả đối với hoạt động giữ trẻ. Do vậy, Sở đề xuất TP khuyến khích các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục lắp đặt hệ thống camera dựa trên sự đồng thuận tự nguyện của phụ huynh, giáo viên nhằm ngăn chặn bạo hành trẻ em, đảm bảo việc nuôi dạy trẻ an toàn, đạt chất lượng.

Theo N.Phan (Người lao động)

Tag: lắp camera trong lớp mầm non, trường mầm non, ngăn chặn bạo hành, nuôi dạy trẻ an toàn