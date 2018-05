Sở Y tế yêu cầu báo cáo về vụ tử vong sau phẫu thuật gãy tay

(Dân Việt) Theo báo chí đưa tin, ngày 9.5, một nam giới bị tai nạn giao thông gãy xương cẳng tay được đưa vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội) để phẫu thuật. Bác sĩ đã tuyên bố ca mổ thành công, tuy nhiên, gia đình lại phát hiện bệnh nhân nguy kịch tại Khoa Hồi sức, dù được cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Công văn khẩn ngày 10.5, bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở đã nhận được thông tin về trường hợp bệnh nhân V.Đ.C (37 tuổi, ở Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội) vào điều trị và tử vong tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân vi phạm (nếu có); rà soát và thực hiện nghiêm túc các quy trình chuyên môn, kỹ thuật, đặc biệt là quy trình phẫu thuật thủ thuật, gây mê hồi sức tại bệnh viện; phối hợp với cơ quan công an và cơ quan pháp y làm rõ nguyên nhân tử vong và đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện; tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình người bệnh; báo cáo Sở Y tế việc thực hiện trước ngày 11.5.

Gia đình tập trung yêu cầu phía bệnh viện làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân C. (Ảnh: Người lao động)

Theo tin bào chí đưa, anh V.Đ.C bị tai nạn giao thông vào tối 9.5. Cú ngã khiến anh C bị đau nhức phần tay bên phải, mặt và chân có xây xước ngoài da. Khi về nhà, anh C được gia đình đưa xuống Bệnh viện đa khoa Quốc Oai chụp chiếu. Tại đây, các bác sĩ thông báo xương phía tay phải, gần bả vai bị gãy và cần phẫu thuật.

Lúc này, gia đình xin cho anh C chuyển ra Bệnh viện Việt Đức, nhưng các bác sĩ tư vấn đây chỉ là chấn thương nhẹ, ra Bệnh viện Việt Đức sẽ phải chờ mổ phiên, rất mất thời gian. “Sau khi nghe các bác sĩ tư vấn, chúng tôi quyết định chuyển C ra Bệnh viện đa khoa Hà Đông vì nghĩ rằng gãy xương cẳng tay không phải vấn đề gì ghê gớm”, ông Vương Đình Khánh (bố đẻ anh C) cho biết.

Ngay trong đêm 8.5, anh C được chuyển ra Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Tại đây, bác sĩ tư vấn cho người nhà cần phải phẫu thuật để ổn định chấn thương. Để được đảm bảo trong quá trình phẫu thuật, gia đình đồng ý với bệnh viện mổ trọn gói 40 triệu đồng và anh C sẽ được phẫu thuật, chăm sóc cho đến khi xuất viện.

Sau khi làm mọi thủ tục đến khoảng 9h15 ngày 9.5, anh C được đưa vào phòng mổ. Sau 4 giờ phẫu thuật, bác sĩ thông báo với gia đình rằng, ca mổ thành công tốt đẹp.

Tuy nhiên, khi người nhà xin vào thăm thì bác sĩ không đồng ý và cho rằng, bệnh nhân mới mổ xong, chưa thể gặp được.

Chờ đợi lâu không được vào thăm, khoảng 13h30, người nhà anh C đi thẳng lên Khoa Hồi sức của bệnh viện, lúc này chỉ có một mình anh C ở trong phòng và đã ở trong tình trạng tím tái nên vội vã gọi bác sĩ. Một lúc sau, bác sĩ có mặt tại phòng bệnh, liên tục gọi điện cho các bác sĩ ở bệnh viện tuyến trên. Khi bác sĩ tuyến trên đến hỗ trợ thì cũng lúc anh C đã tử vong.