Sơn La: 2 bé trai 4 tuổi tử vong ở hố nước sâu gần trường mầm non

(Dân Việt) Trong lúc đi học, 2 bé trai 4 tuổi ở trường mầm non Chiềng Chăn điểm trường Cầu Đường thuộc xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn (Sơn La) đã bị đuối nước thương tâm.

Vào cuối giờ chiều ngày 27.9, 2 học sinh trường mầm non Chiềng Chăn điểm trường Cầu Đường (tên là H.M.H.T (4 tuổi) và H.T.H (4 tuổi) dân tộc Mông ở bản Cầu Đường, xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn) trong lúc đi học thì bất ngờ bị đuối nước tử vong.

Hố nước sâu nằm cạnh Trường mầm non Chiềng Chăn điểm trường Cầu Đường rộng khoảng 200m2.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lèo Văn Thoan, Phó Chủ tịch xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn xác nhận: “Ở cạnh trường mầm non có một hố nước sâu khoảng 1,3m, rộng khoảng 200m2. Trong lúc đi học tại trường, 2 cháu học sinh mầm non không hiểu lý do tại sao lại ra gần hố nước sâu đó dẫn đến đuối nước tử vong. Phát hiện thi thể 2 cháu bé đó là học sinh mầm non cùng trường".

"Ngay sau khi phát hiện thi thể 2 cháu bé, người dân đã báo lên công an xã, cơ quan này đã cử người đến kiểm tra hiện trường. Sau đó, chúng tôi đã báo cáo vụ việc lên công an huyện. Cùng ngày, chúng tôi cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các cháu gặp nạn”, ông Thoan cho hay.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.