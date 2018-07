Sơn La: Tập trung khắc phục hậu quả sau lũ

(Dân Việt) Mưa lớn kéo dài từ ngày 18.7 đến sáng 22.7 gây ra lũ trên các con suối, khiến tỉnh Sơn La chịu nhiều thiệt hại nặng nề, tập trung tại các huyện Mộc Châu, Vân Hồ, Phù Yên, Bắc Yên. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La đã có Công điện số 03, đề nghị UBND các huyện bị thiệt hại huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, nhanh chóng khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Tại huyện Bắc Yên, mưa lũ đã làm 1 người chết, 1 người mất tích, 26 nhà dân bị sạt lở nền. Ước tính thiệt hại diện tích hoa màu, ruộng lúa, ao cá của người dân, ước chưa thống kê được. Tuyến đường liên xã Tà Xùa, Háng Đồng, đoạn bản Háng Bla bị sạt từ taluy dương xuống gây tắc đường.

Mưa lớn gây ra lũ quét làm sạt lở đất đá, ảnh hưởng đến quá trình đi lại của bà con.

UBND huyện Bắc Yên đã chỉ đạo thành viên Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện phụ trách các xã, thị trấn đôn đốc Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các xã, thị trấn phối hợp với Ban quản lý các bản vận động các hộ bị thiệt hại nhà ở di dời người và tài sản trong những ngày mưa đến nơi an toàn. Phòng NN&PTNT chủ trì, phối hợp với phòng TN&MT, phòng Kinh tế và hạ tầng, UBND các xã tiến hành kiểm tra, xác minh thiệt hại...

Tuyến đường 112 từ huyện Bắc Yên đi 5 xã Tà xùa, Háng Đồng, Làng Chếu, Hang Chú, Sím Vàng bị sạt lở đất nghiêm trọng.

Tại huyện Phù Yên, mưa lũ đã làm 2 người chết, 133 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở. Nhiều tuyến đường tiếp tục bị sạt lở, tắc nghẽn, 3 xã bị mất điện… Cùng với đó là thiệt hại hoa màu, gia súc và tài sản của người dân. Thời tiết đang mưa gây khó khăn cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn huyện.

Lực lượng chức năng huy động dân quân tự về và người dân hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng ra khỏi vùng nguy hiểm.

Tại huyện Mộc Châu, theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT& TKCN huyện, mưa lũ đã gây thiệt hại tại 14 xã, thị trấn. Cụ thể, ảnh hưởng 131 nhà dân, trong đó 46 nhà bị sụt lún, sạt lở mái taluy, sạt lở đất đá vào nhà, 39 nhà bị ngập trên 1m nước, 46 nhà bị ngập từ 0,3 - 1m nước.

Mưa lũ làm nhiều tuyến đường bị ngập úng và sạt lở, đặc biệt tuyến đường giao thông quốc lộ 43 đoạn qua địa phận xã Nà Mường giáp ranh với xã Quy Hướng sạt lở, rạn lún lòng đường khoảng 30m chiều dài và có 5 điểm sạt lở đất đá xuống lòng đường. Hiện giao thông ra bến phà Vạn Yên đi huyện Phù Yên đang bị tắc nghẽn cục bộ. Tuyến đường giao thông liên xã Nà Mường đi Quy Hướng sạt lở 4 điểm, khối lượng sạt lở trên 500m3 đất đá. Trục đường chính đi vào trung tâm xã Quy Hướng đang bị tắt nghẽn hoàn toàn...

Huyện Mộc Châu huy động lực lượng chức năng phần luồng giao thông trên QL 6

Về sản xuất, hơn 110ha lúa mới cấy bị ngập, hơn 5ha ruộng lúa bị vùi lấp đất đá. Nhiều diện tích hoa màu bị ngập, vùi lấp… cùng thiệt hại về gia súc, gia cầm. Bên cạnh đó, 2 cầu treo bị hư hỏng, sạt lở mố cầu.

Ông Trương Hoa Bắc - Phó Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu cho biết: Huyện Mộc Châu đã thành lập 4 đoàn công tác xuống kiểm tra và chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại các bản, các xã, thị trấn... Từ sáng 19.7, thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện đã đi kiểm tra các cơ sở để nắm bắt và chỉ đạo di dời các hộ ra khỏi khu vực ngập lụt. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân thực hiện phòng chống, khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”. Tổ chức cắm biểm cảnh báo khu những vực giao thông nguy hiểm, những điểm sạt lở.

Lực lượng công an lội lũ hỗ trợ người dân.

Tại huyện Vân Hồ, thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT& TKCN huyện cho biết: Mưa lớn làm 1 người bị thương nặng tại xã Chiềng Yên, 51 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 31 hộ có nguy cơ sập đổ, sạt lở, 1 điểm trường tiểu học bị ngập. Nhiều diện tích lúa, hoa màu, ao cá của người dân bị cuốn trôi.

Đoạn đường thuộc địa phận bản Co Chàm, bản Co Tang của xã Lóng Luông nước ngập sâu đếng hàng mét làm ảnh hưởng đến quá trình đi lại của người dân.

Đặc biệt, mưa lũ tiếp tục làm ách tắc giao thông trên tuyến đường Quốc lộ 6. Tại Km173 thuộc địa phận bản Bó Nhàng I, xã Vân Hồ, nước ngập 50 - 60cm. Các tuyến đường tỉnh lộ, đường từ huyện đi xã bị sạt lở nhiều điểm, gây ách tắc giao thông.

Mưa lớn gây sạt lở đất đá, nhiều đoạn QL6 thuộc địa bàn huyện Vân Hồ gây ách tắc giao thông.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, huyện Vân Hồ đã thành lập các đoàn công tác xuống xã để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Lực lượng chức năng huy động máy móc khai thông các tuyến đường bị sạt lở trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tính đến sáng 22.7, theo thông tin nhanh từ Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La, trên địa bàn tỉnh có 3 người chết, 1 người mất tích, 1 người bị thương, 404 nhà bị ảnh hưởng, mưa lớn gây lũ ngập đường Quốc lộ 6, 24 tuyến đường liên xã, bản bị sạt lở, nhiều ha lúa mới cấy bị ngập trắng.

Hiện trên lưu vực Nậm Pàn, mực nước đỉnh lũ cấp báo động III, lưu vực Nậm La và Suối Tấc mực nước đỉnh lũ cấp báo động II.

Mưa lớn khiến nhiều nơi bị ngập úng, biến thành ao.

Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết cùng với những thiệt hại đã xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Sơn La đã có Công điện số 03, đề nghị UBND các huyện bị thiệt hại khẩn trương ứng phó, nhanh chóng khắc phục bước đầu hậu quả thiên tai tại các địa bàn bị ảnh hưởng do mưa lớn, lũ lụt, sạt lở...; phân công lãnh đạo trực tiếp đến địa bàn trọng điểm tập trung chỉ đạo, huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và tình hình thiệt hại do thiên tai về Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, lũ; kiểm tra, rà soát, khoanh vùng chỉ giới cảnh báo những vùng nguy hiểm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn, lũ lụt, các khu vực ven sông suối...