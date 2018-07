Sơn La: Thâu đêm dầm mưa chờ kết quả rà soát điểm thi bất thường

(Dân Việt) Gần 2h sáng nay (20.7), phóng viên nhiều cơ quan báo chí uể oải ra về mà không có được thông tin kết quả buổi làm việc đầu tiên từ tổ công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về nghi vấn điểm thi THPT Quốc gia có dấu hiệu bất thường của một số thí sinh ở tỉnh Sơn La.

Clip: Khoảng 2h sáng nay (20.7),ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) rời khỏi Sở GD-ĐT với cái lắc đầu đối với các phóng viên dầm mưa đợi trước cổng từ lúc 16h chiều qua (19.7).

Sơn La, chiều 19.7, trời mưa rả rích. Bên trong Sở GD-ĐT Sơn La, tại phòng họp tầng 2, Tổ công tác của Bộ GD-ĐT làm việc với Sở GD-ĐT Sơn La xung quanh những nghi vấn bất thường về điểm thi THPT Quốc gia của một số học sinh ở tỉnh này.

Trước cổng Sở GD-ĐT, là sự góp mặt của khá đông phóng viên của nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Tất cả phóng viên chờ bên ngoài, tốp ngồi quán nước, tốp thì ở ngoài đường, gần cổng Sở GD-ĐT.

Một số phóng viên xin ngồi nhờ tạm tại các quán tạp hóa cạnh Sở GD-ĐT Sơn La.

Cổng điện Sở GD-ĐT Sơn La chốc chốc mở ra rồi lại đóng vào để cho những người có phận sự ra vào. Em N - học sinh lớp 12 chuyên hóa, Trường THPT chuyên Sơn La - bức xúc bày tỏ: “Em học cùng trường với bạn N.D. Em thực sự bất ngờ khi hay tin bạn ấy đạt điểm cao ở tất cả các môn thi. Bạn N.D học chuyên văn mà được những 9,6 điểm môn toán, trong khi có bạn nằm trong đội tuyển quốc gia của trường cũng chỉ được hơn 8 điểm môn toán. Em nghe các bạn học cùng lớp với bạn N.D nói, lực học của N.D cũng bình thường. Em thấy kỳ thi này có cái gì đó bất thường...”.

Phóng viên các cơ quan báo chí đang ngồi chờ thông tin cạnh cổng Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La. (Ảnh: P.V)

Đứng ở quán tạp hóa gần cổng Sở GD-ĐT Sơn La, anh T (một người dân địa phương) cũng tỏ ra rất bức xúc. Anh T cho biết: “Từ khi biết điểm thi THPT Quốc gia, nhiều học sinh, phụ huynh rất bức xúc, vì có nhiều thí sinh học lực chỉ ở mức trung bình, khi thi lại đạt điểm cao ngất ngưởng. Học cùng nhau nên các cháu biết ai học được, ai không...”.

Buổi làm việc của Tổ công tác với Sở GD-ĐT Sơn La diễn ra từ khoảng 15h chiều 19.7. Trời tối dần, mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn, nhưng cánh phóng viên báo chí vẫn cố thủ, túc trực chờ kết quả buổi làm việc đầu tiên.

Phía trên phòng họp, đèn điện đã bật, thỉnh thoảng lại có người từ trong phòng đi ra rồi lại đi vào. Bên ngoài hành lang tầng 2, một số công an cũng có mặt. Dưới sân, phòng bảo vệ của Sở GD-ĐT Sơn La cũng có nhiều công an khác làm nhiệm vụ. Lực lượng công an tỏ rõ sự thận trọng khi liên tục rọi đèn pin trong trong khuôn viên Sở GD-ĐT Sơn La.

Tới hơn 1h sáng, buổi làm việc vẫn chưa kết thúc, cổng Sở GD-ĐT vẫn đóng chặt, nhóm phóng viên báo chí cũng không dám lơ là mặc dù đã thấm mệt vì phải dầm mưa.

Gần nửa đêm, nhiều phóng viên đã cảm thấy mệt và đói khi chỉ lót dạ bằng nước lọc, bánh mì và lương khô.

Tới gần 2h sáng, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - mới rời Sở GD-ĐT Sơn La. Ông Trinh ngồi trong xe ô tô đi từ trong sân Sở GD-ĐT ra nên các phóng viên không thể tiếp cận. Ngồi trên xe, ông Trinh vẫy tay ra hiệu từ chối gặp gỡ, cung cấp thông tin buổi làm việc đầu tiên.

Sau hơn 10 tiếng đồng hồ chờ đợi, phóng viên báo chí uể oải ra về mà không có được thông tin kết quả buổi làm việc đầu tiên của tổ công tác về những nghi vấn điểm thi bất thường của một số thí sinh.

Khoảng 2h sáng nay, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng (Bộ GD-ĐT) mới ra khỏi cổng với sự hỗ trợ từ lực lượng chức năng và lắc đầu từ chối trả lời phóng viên. Sau khi rời khỏi Sở GD-ĐT, PV Dân Việt có liên lạc qua điện thoại thì ông Trinh trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi đang tiếp tục rà soát, khi nào có kết quả sẽ thông tin sau".

Như Dân Việt đã thông tin về kết quả học tập cũng như điểm thi thử, thi thật của 2 em học sinh N.D và B.N, mà nhiều người cho là bất thường.

Theo đó, em N.D là học sinh lớp 12 chuyên văn Trường THPT chuyên Sơn La. Trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua, N.D có điểm thi cụ thể từng môn như sau: Toán: 9,6; văn: 9,0; sử: 10; địa: 8,25; giáo dục công dân: 7,5; tiếng Anh: 10. N.D có điểm trung bình cả năm học lớp 12 là 8,1, trong đó môn toán là 8,8, văn là 7,6...

Tuy nhiên, trong đợt thi thử do nhà trường tổ chức trong tháng 3.2018, N.D có số điểm các môn thi chỉ ở mức trung bình, cụ thể là: Toán: 6,4; văn: 6,5; tiếng Anh: 5,8; sử: 5,5, địa: 4,25; giáo dục công dân: 5,5.

Tương tự như N.D, em B.N - học sinh lớp 12 chuyên sử Trường THPT chuyên Sơn La cũng được xem là có dấu hiệu bất thường về điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.

Cụ thể, số điểm cụ thể từng môn của B.N như sau: Toán: 9,8; văn: 8,75; sử: 7,5; địa: 8,25; giáo dục công dân: 8,0; tiếng Anh: 9,8. Trong khi đó, điểm thi thử các môn của B.N chỉ là: Toán: 5,0; văn: 4,0; tiếng Anh: 1,2; sử: 6,5; địa: 6,5; giáo dục công dân: 5,25.