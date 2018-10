Sơn La: Tự đốt nhà rồi bỏ trốn

(Dân Việt) Đầu giờ chiều nay (15.10) một người dân ở thành phố Sơn La (Sơn La) đã tự châm lửa đốt nhà mình rồi bỏ trốn, ngôi nhà gỗ cháy thành than. Lực lượng Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Sơn La đã có mặt kịp thời, ngăn chặn đám cháy lây lan.

Trung tá Võ Tuấn Dũng - Trưởng Công an Phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La cho biết: "Khoảng 14h40 ngày 15.10, Công an phường nhận được tin báo có vụ cháy nhà xảy ra ở tổ 12, phường Chiềng Lề. Chúng tôi đã đến hiện trường, đồng thời báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh huy động người và phương tiện khẩn trương đến chữa cháy".

Ngôi nhà gỗ cháy hết còn trơ lại khung nhà đen nhẻm.

Cũng theo trung tá Dũng, ngôi nhà bị cháy là ngôi nhà gỗ của gia đình ông Cầm Văn Nhờ, tổ 12, phường Chiềng Lề. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là do anh Cầm Tiến Thành, con trai ông Nhờ tự châm lửa đốt nhà. Sau khi phóng hỏa, anh Thành đã bỏ trốn.

Hơn 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Sơn La đã được huy động đến hiện trường chữa cháy.

"Cách đây khoảng 1 năm, anh Thành cũng từng châm lửa đốt nhà mình. Anh Thành có biểu hiện không bình thường, đã được gia đình đưa đi chữa bệnh. Anh Thành vừa về nhà tối hôm qua. Trưa nay, anh Thành đi uống rượu ở nhà bà con ở bản Lầu, phường Chiềng Lề. Có lẽ, sau khi uống rượu về, anh ta đã phóng hỏa đốt nhà mình rồi bỏ trốn", Trưởng Công an phường Chiềng Lề cho hay.

Ngôi nhà gỗ bốc cháy dữ dội.

Trung tá Dũng cho biết thêm: "Mặc dù lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường, tổ chức phun nước dập lửa song do trời nắng to nên ngôi nhà gỗ chẳng mấy chốc đã cháy đen, còn trơ lại khung nhà đen. Rất may không có thiệt hại về người, tài sản trong nhà không có gì đáng giá, ngoài chăn, đệm. Đám cháy đã được dập tắt trước những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy".