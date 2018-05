Sự thật thông tin công an từ chối giúp đỡ nhóm "hiệp sĩ" bị đâm

Đại diện Công an phường 10, quận 3 (TP.HCM) lên tiếng sau thông tin trên mạng về việc công an từ chối giúp đỡ nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình bị băng cướp tấn công khiến 3 người tử vong.

Ngày 14.5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Công an phường 10, quận 3 khẳng định không có chuyện công an phường này từ chối khi nhận được cầu cứu giúp đỡ của người dân về vụ nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình bị băng cướp đâm thương vong.

Một "hiệp sĩ" Tân Bình bị băng cướp đâm tối 13.5.

Đêm 13.5, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình tuần tra thì phát hiện nhóm thanh niên có biểu hiện khả nghi nên theo dõi. Khoảng 20h30, các đối tượng trộm xe SH tại một cửa hàng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3) thì bị nhóm "hiệp sĩ" phát hiện nên bỏ chạy thoát thân.

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.

Truy đuổi vài trăm mét, nhóm "hiệp sĩ" tiếp cận được nhóm đối tượng. Quá trình vây bắt, anh Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi (thành viên trong nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình) và một người dân bị đâm tử vong, một số người khác bị thương.

Theo nhân chứng tại hiện trường, thời điểm xảy ra vụ việc có người chạy đến chốt trực gác có công an đang làm nhiệm vụ tại Nghĩa trang Hồi giáo (số 360C Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 – gần hiện trường vụ án) nhờ hỗ trợ nhưng bị từ chối. Đáng nói, cán bộ ở đây còn yêu cầu người dân đến phường khác trình báo vì vụ án xảy ra ở phường khác (!?).

Đại diện Công an phường 10 khẳng định, tối 13.5, khi xảy ra vụ việc thì có người chạy đến khu vực Nghĩa trang Hồi giáo nhờ hỗ trợ các "hiệp sĩ" bị nhóm trộm cướp tấn công. Tuy nhiên, thời điểm đó chỉ có cán bộ công an và tổ dân phố làm nhiệm vụ canh gác nghĩa trang, không phải trụ sở chính của Công an phường 10.

"Nghĩa trang này đang nằm trong diện giải tỏa mặt bằng của TP nên Công an quận 3 cử cán bộ công an quận và tổ dân phố đến canh giữ. Do không thể tự tiện rời bỏ mục tiêu nên cán bộ công an quận có yêu cầu tổ dân phố đưa người dân đến trụ sở Công an phường 10 trình báo. Trụ sở công an gần hiện trường nên khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an lập tức đến phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an quận 3 và Công an TP.HCM điều tra, truy bắt hung thủ" - đại diện Công an phường 10 nói.

Cũng theo cán bộ này hiện công an phường đang phối hợp với Công an quận 3 và phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM truy bắt nhóm đối tượng đâm 2 "hiệp sĩ" và 1 người dân tử vong.