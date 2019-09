Sự thật vụ nữ sinh bị kẻ xấu "dụ" bỏ nhà đi du lịch trong đêm

Gia đình phát hiện 4 nữ sinh tiểu học và THCS ở huyện Bá Thước (Thanh Hóa) mang theo cặp sách, quần áo bỏ nhà đứng chờ xe đón tại QL 217 để đi chơi nên trình báo công an. Các em cho biết, được 2 người đàn ông cho tiền, dụ dỗ đi du lịch Sầm Sơn miễn phí nên tin và làm theo(!?).

Kẻ xấu “dụ” nữ sinh bỏ nhà đi du lịch trong đêm?

Những ngày gần đây, dư luận tại huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa xôn xao bàn tán trước thông tin, nhiều nữ sinh đang học tiểu học và trung học cơ sở tại xã Điền Trung bị kẻ xấu cho tiền, lôi kéo, dụ dỗ bỏ nhà đi trong đêm.

Trước đó, tối 13/9, ban Công an xã Điền Trung nhận được thông tin của người dân địa phương, có 2 người đàn ông đi ô tô, dùng tiền dụ dỗ, lôi kéo nhóm nữ sinh đưa ra khỏi địa bàn với mục đích xấu tại QL 217. Công an xã đã lập tức cử lực lượng xuống hiện trường xác minh thông tin, xử lý vụ việc. Thời điểm công an có mặt, 2 đối tượng đã rời đi, 4 nữ sinh tay ôm cặp sách đang đứng chờ bên đường.

Công an vào cuộc xác minh thông tin nữ sinh bị kẻ xấu "dụ" bỏ nhà đi du lịch trong đêm. Ảnh minh họa

Theo tường trình của các em này, khoảng 15h ngày 13/9, em T. (HS lớp 8 trường THCS Điền Trung) và em Th. (HS lớp 5, trường tiểu học Điền Trung) gặp 2 người đàn ông đi một xe ô tô 4 chỗ, màu trắng (không rõ BKS) trên QL 217, đoạn qua bản Kẻo, xã Điền Trung.

Sau quá trình làm quen, 2 người đàn ông này đưa cho T. và Th. 1 triệu đồng và nói các em về nhà chuẩn bị cặp, quần áo, rủ các bạn gái khác bỏ nhà đi du lịch Sầm Sơn. Hai người đàn ông này hẹn sẽ đón các nữ sinh vào khoảng 21h30 cùng ngày tại QL 217 và yêu cầu các em không cho gia đình biết. Sau đó, T. và Th. đã rủ thêm 2 bạn khác là các nữ sinh đang học tiểu học và THCS trú tại bản Kẻo, mang theo cặp, quần áo cùng bỏ nhà đi trong đêm.

Phát hiện con “mất tích” lại nghe tin con đứng chờ xe trên QL 217 nên một gia đình đã trình báo Công an xã Điền Trung. Thời điểm công an có mặt đã thu giữ được 1 triệu đồng từ các nữ sinh. Các em này cho biết, số tiền này được 2 người đàn ông kia “lót tay” để rủ các bạn khác bỏ nhà đi du lịch. Ông Bùi Văn Hiếu, Phó trưởng Công an xã Điền Trung cho biết, đơn vị đang làm báo cáo và bàn giao số tiền thu được nghi do 2 đối tượng lạ mặt dùng để lôi kéo, dụ dỗ nhóm nữ sinh tại địa phương bỏ nhà đi trong đêm với mục đích xấu cho Công an huyện Bá Thước tiếp tục điều tra.

Công an xã rút lại cảnh báo vì thông tin chưa xác thực

Khi biết thông tin trên, nhiều phụ huynh và người dân địa phương rất hoang mang lo lắng. Một phụ huynh cũng là giáo viên tại xã Điền Trung cho biết: “Học sinh miền núi phần lớn có điều kiện kinh tế rất khó khăn, ít được bố mẹ và gia đình quan tâm như ở miền xuôi. Nhận thức về xã hội của các em còn hạn chế nên khi nghe kẻ xấu cho tiền, dụ dỗ đi du lịch sẽ tin và làm theo. Nếu thông tin trên là đúng sự thật thì rất có thể các em sẽ bị những người đàn ông kia đưa đi với mục đích xấu chứ không phải đi du lịch. Nếu đúng thì chính quyền địa phương và cơ quan công an phải sớm tìm ra nhóm người trên, làm rõ động cơ, mục đích để cảnh báo cho người dân”.

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một thông báo của Công an xã Điền Trung gửi các trưởng thôn, hiệu trưởng các trường THPT, THCS, Tiểu học trên địa bàn. Nội dung: “Hiện nay, trên địa bàn xã Điền Trung xuất hiện đối tượng lừa đảo, dụ dỗ các em học sinh nhỏ tuổi. Thủ đoạn các đối tượng sử dụng lừa đảo là cho tiền, cho bánh kẹo để rủ đi uống nước, đi chơi, đi du lịch miễn phí...”.

Thông báo của Công an xã Điền Trung cũng dẫn lại vụ việc 4 em học sinh bị gia đình phát hiện mang theo cặp, quần áo bỏ nhà ra đứng chờ xe đón trên QL 217 để đi “du lịch” trong đêm. Thông tin trên đã có hàng trăm lượt tương tác, bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng. Phần lớn đều tỏ ra hoang mang, lo lắng. Một số ý kiến khác tỏ ra hoài nghi và đề nghị công an vào cuộc điều tra để sớm có kết luận nhằm trấn an người dân.

Trao đổi với PV báo ĐS&PL, ông Bùi Văn Hiếu xác nhận, thông báo trên do ban Công an xã soạn thảo, nhưng do thông tin chưa xác thực nên đơn vị đã tạm dừng việc ban hành. Những ngày sau đó, công an xã đã kết hợp với Công an huyện Bá Thước lấy lời khai của các em để phục vụ điều tra thì phát hiện nhiều điểm bất thường, mâu thuẫn, có dấu hiệu bịa chuyện, nói dối.

Lực lượng công an tiến hành trích xuất camera an ninh của nhà dân dọc QL 217 hôm xảy ra sự việc theo lời khai của các nữ sinh và những ngày trước đó, không phát hiện chiếc ô tô 4 chỗ, màu trắng nào nghi vấn. Hiện công an vẫn đang tiếp tục lấy lời khai, thu thập thêm hồ sơ chứng cứ để sớm kết luận vụ việc.