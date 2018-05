Sức khỏe không tiến triển, tài xế Mai Linh bị đánh phải chuyển viện

Do sức khỏe của anh Đinh Văn Điềm – tài xế taxi Mai Linh bị “choảng” gạch hôm 10.5 tại Cầu Diễn (Nam Từ Liêm – Hà Nội) không tiến triển tốt, nên sáng nay (17.5), anh Điềm được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Sáng nay (17.5), trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Công Hùng – Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Linh miền Bắc (gọi tắt là Công ty Mai Linh) cho biết, sức khỏe của lái xe Đinh Văn Điềm (đang điều trị ở Bệnh viện 19-8 Cầu Giấy – Hà Nội) không có tiến triển tốt nên gia đình anh này đã có đơn đề nghị Công đoàn Công ty Mai Linh để được chuyển anh Điềm sang Bệnh viện Việt Đức tiếp tục điều trị.

Sáng nay (17.5), anh Đinh Văn Điềm sẽ được chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Cũng theo ông Hùng, sáng nay, cán bộ của Công ty Mai Linh cùng gia đình anh Điềm làm thủ tục để chuyển anh này sang Bệnh viện Việt Đức.

Trước đó, ngay sau sự việc xảy ra, anh Điềm đã được đưa vào Bệnh viện Thể thao chữa trị. Tại đây, các bác sĩ xác định anh Điềm bị vết thương hở ở vùng đỉnh đầu phía sau rộng 1x2x0,5cm và xây xước ngoài da ở tai trái. Sau đó, anh Điềm được ra viện về nhà, nhưng do diễn biến sức khỏe xấu nên ngày 13.5, anh Điềm được đưa vào Bệnh viện 19-8 tiếp tục điều trị.

Ông Nguyễn Công Hùng thông tin thêm, ngày 15.5, Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng cũng đã cử luật sư đến tư vấn thủ tục pháp lý miễn phí cho anh Đinh Văn Điềm. Các luật sư sẽ giúp tài xế này kiến nghị lên cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Vị đại diện Công ty Mai Linh cũng cho biết, có thể do sức ép của dư luận nên gia đình người đánh có đến Bệnh viện 19-8 thăm hỏi hỏi anh Điềm một lần duy nhất và nói sẽ chịu mọi chi phí về điều trị.

Cũng theo ông Nguyễn Công Hùng, phía công ty sẽ cùng gia đình anh Điềm kiên quyết đề nghị cơ quan công an vào cuộc xử lý vụ việc theo đúng các quy định của pháp luật. Phía Công ty Mai Linh đã gửi đơn kiến nghị xử lý vụ việc này tới Công an quận Nam Từ Liêm (Công an TP Hà Nội).

Nhìn nhận về sự việc, luật sư Hoàng Văn Hướng – Trưởng Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng (Đoàn Luật sư TP hà Nội) đánh giá: “Tôi chưa cần biết nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả, nhưng nhìn vào những hình ảnh trong clip được tung lên mạng thì thấy người đàn ông mặc quần soóc (sau này được xác định là người lái xe Mercedes) cầm gạch, tức là cầm hung khí nguy hiểm đánh vào đầu tài xế taxi là hành vi côn đồ, gây nguy hiểm cho xã hội, có dấu hiệu của tội phạm hình sự”.

Công văn đề nghị của Công ty Mai Linh.

Về diễn biến sự việc, như đã đưa tin, khoảng 17h35 ngày 10.5, anh Đinh Văn Điềm (SN 1981, ở Nghĩa Hưng – Nam Định) điều khiển xe taxi Mai Linh đến khu vực số nhà 65 đường Lưu Hữu Phước (Cầu Diễn, Nam Từ Liêm – Hà Nội) để đón khách. Do đường nhỏ cộng thêm có xe ô tô hiệu Mercedes do Nguyễn Vũ Thái (SN 1987, ở Cầu Diễn, Nam Từ Liêm – Hà Nội) dừng đỗ phía trước bên đường ngược chiều nên Điềm đã bấm còi xin đường, nhưng Thái không nhường. Hai bên đã có lời qua tiếng lại, sau đó Thái cầm gạch tấn công anh Điềm dẫn đến anh này bị chảy máu ở vùng đầu.

Ngay sau sự việc xảy ra, Công an phường Cầu Diễn đã vào cuộc và chuyển hồ sơ lên Công an quận Nam Từ Liêm để tiếp tục xử lý.