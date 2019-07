Tai nạn chết người trên quốc lộ 19: Tìm ô tô bỏ trốn trong đêm

(Dân Việt) Ngày 3/7, Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an huyện Tây Sơn đã cử trinh sát phối hợp với công an các tỉnh truy tìm ô tô liên quan đến vụ tai nạn chết người trên quốc lộ 19 nhưng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, tối 29/6 trên quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn thôn Phú An (xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Tuấn (44 tuổi) trú tại địa phương điều khiển xe mô tô 77M6 9942 theo hướng Đông sang Tây chở ông Ngô Văn Dụng (50 tuổi) đã va chạm với xe ôtô (không rõ biển số) chạy hướng cùng chiều. Lợi dụng đêm tối, ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Quốc lộ 19 tuyến đường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: D.T. Sau cú va chạm bất ngờ, mô tô ngã ra đường khiến ông Tuấn và ông Dụng bị thương nặng, ngày 30/6 ông Dụng đã tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. “Hiện, cơ quan chức năng đã xác định được tài xế và ô tô mang biển số tỉnh Quảng Nam có liên quan đến vụ tai nạn trên và đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ việc”, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) xác nhận.

