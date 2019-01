Tai nạn thảm khốc tại Long An: Tài xế container dương tính với ma tuý

(Dân Việt) Ngày 3.1, Công an tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ tài xế Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra về vụ tai nạn khiến hơn 20 người thương vong ở khu vực.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết, tài xế Hiếu tới trình diện vào khuya 2.1. Sau khi trình diện, phía công an đã đưa đi xét nghiệm tại bệnh viện. Kết quả xét nghiệm tài xế Hiếu dương tính với chất ma tuý. Hiện công an vẫn đang làm các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Tài xế Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: C.T Trước đó, khoảng 15h30 ngày 2.1, tài xế Hiếu điều khiển xe container mang BKS: 62C-043.48 kéo theo rơ-moóc 62R-001.08 lưu thông theo hướng từ Long An về TP.HCM. Khi tới đoạn quốc lộ 1, khu vực ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức thì tài xế bất ngờ không làm chủ tốc độ lao thẳng vào những người đang dừng chờ đèn đỏ, khiến 3 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong tại bệnh viện, 18 người khác bị thương, hư hỏng 21 xe máy. Sau vụ việc, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cùng Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã trực tiếp đến Long An để họp khẩn về vụ việc, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu sớm khởi tố vụ án, các ngành chức năng tập trung tạo mọi điều kiện để lo an táng cho những người tử vong cũng như dành những điều kiện tốt nhất điều trị cho những người bị thương.

