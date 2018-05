"Tại sao Bình Dương bảo vệ được hiệp sĩ, TP.HCM lại không?"

Tối 13.5, anh Phương (32 tuổi) dừng xe SH trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP.HCM) rồi vào trong. Một lúc sau, nhóm trộm xuất hiện, bẻ khoá xe.

Trong lúc nhóm trộm chuẩn bị dắt xe đi thì nhóm hiệp sĩ khoảng 8 người xuất hiện, truy cản. Kẻ gian bất ngờ dùng hung khí tấn công, khiến 2 hiệp sĩ tử vong, 3 người khác bị thương. Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ Gò Vấp) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định).

Ngay sau đó, cơ quan công an đã truy bắt được 2 đối tượng trực tiếp gây án. Chiều 17.5, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Tài (Tài "mụn", 24 tuổi, ngụ quận 12), Nguyễn Hoàng Châu Phú (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản và Giết người. Bị can Ngô Văn Hùng (32 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) bị khởi tố về hành vi Che giấu tội phạm.