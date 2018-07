Tại sao vụ án Vũ “nhôm” lại tiến hành xử kín?

(Dân Việt) Theo một vị lãnh đạo ở TAND TP. Hà Nội, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) được xử kín bởi liên quan tới vấn đề bí mật nhà nước.

Bị can Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm" (ảnh IT)

Chánh án TAND TP. Hà Nội Nguyễn Hữu Chính cho biết, vụ án Phan Văn Anh Vũ cố ý làm lộ bí mật nhà nước được giao cho TAND TP. Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuy nhiên đến nay chưa có lịch xét xử chính thức và việc này đang được bàn bạc.

Khi được hỏi tại sao phiên tòa xử vụ Phan Văn Anh Vũ lại tiến hành xử kín, ông Chính cho biết việc này đã được Trung ương chỉ đạo.

Cũng theo một vị Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.Hà Nội, phiên xử vụ Vũ “nhôm” được tiến hành xử kín bởi liên quan đến vấn đề bí mật Nhà nước. Ông nói thêm, hiện chưa nhận được thông báo về Quyết định đưa vụ án ra xét xử nên chưa thể thông tin chính thức.

Trao đổi với PV, một vị luật sư (xin không nêu tên) cho biết, văn phòng của ông có một luật sư tham gia tố tụng trong phiên xử vụ Phan Văn Anh Vũ, tuy nhiên đến nay chưa nhận được thông tin về ngày xét xử.

Một vụ án khác là vụ Út “trọc” Đinh Ngọc Hệ cũng được dư luận rất quan tâm, chiều 20.7, trao đổi với PV, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết: Thông tin vụ án Đinh Ngọc Hệ được xét xử vào cuối tháng 7 như một tờ báo đã đưa không phải là thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng và không chính xác. Ông cho biết thêm, khi có lịch xét xử chính thức từ phía Tòa án Quân sự, sẽ được đưa lên cổng thông tin của Bộ.

Phan Văn Anh Vũ sinh năm 1975, là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 và là cổ đông của nhiều công ty khác.

Tối 21.12.2017, lực lượng của Bộ Công an tiến hành khám xét nhà riêng của Phan Văn Anh Vũ tại số 82 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng). Tuy nhiên thời điểm này ông Phan Văn Anh Vũ lại không rõ tung tích. Ngày hôm sau, Bộ Công an và Công an Đà Nẵng đã công bố quyết định khởi tố bị can với Vũ “nhôm” đồng thời phát lệnh truy nã.

Ngày 4.1, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ. Ông này đã bị Singapore trục xuất do vi phạm Luật di trú. Sau đó Phan Văn Anh Vũ bị khởi tố 2 tội 2 tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước; đến tháng 4.2018, Vũ “nhôm” bị khởi tố thêm tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án xảy ra ở Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á.