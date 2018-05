Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh quay lại hiện trường làm việc ý nghĩa

(Dân Việt) Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh ở Hải Phòng đã quay lại hiện trường vụ tai nạn và gặp gỡ những người giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn.

Anh Tiến quay lại hiện trường vụ tai nạn cảm ơn những người đã giúp đỡ. Liên quan đến vụ việc tài xế Đỗ Văn Tiến (xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) đánh lái cứu mạng 2 nữ sinh rồi gây tai nạn, ngày 11/5, anh Tiến cho biết, đã 17 ngày trôi qua kể từ khi chủ xe Toyota viết giấy bãi nại không truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng vụ án của anh vẫn chưa kết thúc. “Cả xe Toyota 7 chỗ và xe tải do tôi lái đều đã được mang đi sửa nhưng phía công an vẫn chưa hoàn tất hồ sơ, thủ tục nên vụ án của tôi chưa kết thúc. Tôi cũng đang mong ngóng kết quả từ công an để lấy bằng lái ra đi làm nuôi gia đình”, anh Tiến nói. Anh Tiến dự định, sau khi lấy được bằng sẽ nộp hồ sơ xin làm lái xe cho một công ty thép gần nhà. Công việc chủ yếu là lái xe trong công xưởng, địa bàn của công ty chứ không phải lái ra ngoài đường. Tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh cho biết thêm, mới đây, anh cùng vợ đã quay trở lại hiện trường xảy ra tai nạn ở xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên) để cám ơn những người đã giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn. “Tôi có mua mấy cân hoa quả đến cảm ơn người phụ nữ đã chia sẻ clip lên mạng, giúp tôi được minh oan. Ngoài ra, tôi cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả những người dân ở gần hiện trường hôm ấy đã giúp đỡ tôi trong lúc tai nạn”, anh Tiến chia sẻ. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 29/3, tài xế Đỗ Văn Tiến (SN 1977, trú tại huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) điều khiển xe tải mang BKS 15C-010.14 chở đá theo hướng quốc lộ 10 về thị trấn Núi Đèo. Khi đến địa phận xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên thì bất ngờ 2 nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm một phương tiện khác, ngã ra đường. Theo phản xạ, anh Tiến đánh lái để tránh đâm vào 2 cô gái. Cú đánh lái quá gấp đã khiến chiếc xe tải do anh Tiến lái va chạm với 2 ô tô đỗ bên đường (1 chiếc Kia Morning và 1 chiếc Toyota) rồi bị lật ngang. Chiếc xe Kia Morning sau khi đền bù gần 10 triệu đã xong, còn chiếc xe Toyota 7 chỗ hỏng nặng, ước tính chi phí hơn 245 triệu đồng. Đặc biệt, chủ xe Toyota không ra mặt làm việc trực tiếp nên xảy ra khó khăn trong quá trình giải quyết sự việc. Dân mạng đa số ủng hộ hành động bẻ lái của anh Tiến vì đã cứu sống được 2 mạng người. Tuy nhiên, nhiều người cũng lo lắng anh Tiến sẽ bị truy tố trách nhiệm hình sự vì lỗi không giữ khoảng cách an toàn và gây ra thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Ngày 24/4, đại diện chủ xe Toyota đã viết giấy bãi nại không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với anh Tiến. Anh Tiến cũng đã đồng ý bỏ ra hơn 245 triệu đồng của các mạnh thường quân ủng hộ để sửa chữa chiếc xe Toyota bị hư hỏng.

